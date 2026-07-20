Oposición exige aplazar megarreforma y acusa demora del Gobierno ante sistema frontal

La oposición pidió al Gobierno postergar hasta la próxima semana la tramitación de la denominada megarreforma, al considerar que la prioridad debe estar en enfrentar los efectos del sistema frontal y apoyar a las familias afectadas. Los partidos también acusaron una reacción tardía del Ejecutivo ante la emergencia.

Según informó BiobíoChile, el planteamiento surgió tras una reunión de coordinación entre presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada, quienes afirmaron que se perdieron “horas clave” para desplegar recursos y coordinar la respuesta.

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, sostuvo que el Estado de Catástrofe en Coquimbo y Huasco fue decretado “un día tarde” y afirmó que esas horas eran cruciales para prevenir la situación que afecta a miles de familias. “Un día tarde, 24 horas que son cruciales para haber prevenido la situación que allí está afectando a miles de familias”, afirmó el timonel del PPD.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, calificó como “incomprensible” que el Ejecutivo mantenga la iniciativa durante la emergencia. A su juicio, el país no entenderá que el Congreso discuta una reforma que, según señaló, rebaja los ingresos fiscales mientras distintas regiones enfrentan los daños del temporal. “Yo creo que Chile no entiende que, mientras todo esto ocurre, nosotros vamos a estar legislando una reforma que rebaja los ingresos para el país; esa es la verdad”, apuntó.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, endureció el tono y llamó al Presidente Kast a concentrar los esfuerzos en los afectados y dejar en segundo plano lo que denominó la “obstinación” por aprobar la “reforma de Quiroz”.

El Ministerio de Hacienda descartó aplazar la votación. La cartera argumentó que el despliegue gubernamental ante la emergencia no impide que los parlamentarios concurran este martes 21 de julio al Congreso para pronunciarse sobre el proyecto.