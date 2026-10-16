Corte de Talca concedió libertad condicional a excarabinero que cegó a senadora Campillai

La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Talca concedió este viernes por unanimidad el beneficio a Patricio Maturana Ojeda, el excarabinero condenado por el disparo que en 2019 dejó ciega a la ahora senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

“El solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026”, según la resolución, la cual puede ser aún recurrida de amparo.

Maturana cumple actualmente con su reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna de Molina, en la Región del Maule.

Fue condenado en 2022 por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y fue sentenciado a 12 años y 183 días de prisión, mientras que al año siguiente le fue rechazado un recurso de nulidad.

La senadora Campillai es una de las víctimas más emblemáticas de la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia, que dejó a 464 víctimas de trauma ocular, según datos de la Fiscalía.

La decisión trascendió a dos días del séptimo aniversario del 18 octubre, fecha en la que Chile vivió una ola masiva de protestas por demandas sociales que terminaron en hechos de violencia, quema de estaciones de metro, saqueos y represión policial.

La resolución se da en un contexto en el que partidos del oficialismo y sectores de la derecha y ultraderecha presionan al Presidente José Antonio Kast para que otorgue indultos a uniformados condenados por sus acciones en ese período.

La senadora Campilllai presentó su rechazo por escrito a la solicitud de Maturana y acudió este viernes ante la comisión para exigir que se cumpliera con los dos tercios de la condena, pero la instancia concluyó que corresponde exigir la mitad debido al delito por el que fue sentenciado.

El exuniformado se mantenía con salida dominical desde enero y cumplía los requisitos de tiempo y conducta para acceder al beneficio.

Previo a la sesión, la senadora también argumentó que el excarabinero “nunca colaboró con la justicia y jamás se ha arrepentido de dispararme y causar un daño irreparable hacia mi persona y familia”.

La senadora también advirtió sobre el impacto que la libertad condicional tendría en su seguridad e integridad psíquica, y pidió considerar los estándares internacionales sobre cumplimiento de las penas y derechos de las víctimas.

Campillai, según se acreditó en el proceso judicial, el 26 de noviembre de 2019 recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro disparada por Maturana, mientras esperaba en un paradero el transporte que la llevaría a su trabajo, durante unas manifestaciones que se desarrollaron en una comuna al sur de Santiago, de las cuales ella no participaba.

A raíz del trauma perdió la visión en ambos ojos, el sentido del olfato y del gusto y sufrió una grave fractura craneana, que la obligó a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial.

Las revueltas de 2019 también dejaron una treintena de fallecidos y miles de denuncias contras las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.