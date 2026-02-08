“Me genera dolor y angustia”: se concretó salida dominical de excarabinero que atacó a Campillai

Este domingo cerca de las 07:00 horas se concretó la primera salida dominical del excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillai, informó Radio Biobio.

El beneficio se otorgó luego de que Maturana lo solicitara y la posterior aprobación desde el centro penitenciario.

A través de un comunicado, desde Gendarmería explicaron que “el Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina analizó distintas peticiones de beneficios intrapenitenciarios, entre ellas, aquellas que cumplían con “los requisitos exigidos para esos fines”.

En ese sentido, agregaron que “entre estos, se revisó y aprobó el otorgamiento del beneficio de salida dominical al interno Patricio Maturana Ojeda”.

Este domingo, el excapitán de Carabineros de Curicó, que cumple una pena de 12 años y 813 días de presidio, se retiró de la cárcel de Molina sin hablar con la prensa y con la presencia de integrantes de la ONG “Grupo de apoyo a los caídos”, que le mostraron su apoyo a Patricio Maturana. Al final de la jornada de este domingo debe regresar al centro penitenciario.

En septiembre de 2022, Maturana fue condenado por haber disparado la bomba lacrimógena que dejó ciega a la ahora senadora Fabiola Campillai, hecho ocurrido en noviembre de 2019, en el marco del Estallido Social.

Reacción de Campillai

El pasado 27 de enero, la senadora se había manifestado respecto a la salida dominical del ex carabinero.

“Primero que todo, como senadora de la República, soy respetuosa de los procesos judiciales e institucionales de este país, y lo seré siempre”, señaló en la oportunidad.

“Lo grave en esta situación es que la solicitud u otorgamiento del beneficio, según la prensa, se habría dado luego de una reunión del presidente electo, José Antonio Kast, con el Director Nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez Riquelme, en la región del Maule, lo que derivó en una visita de este último al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, lugar donde está cumpliendo condena mi agresor”.

“De ser ciertas estas informaciones, sería de la más absoluta gravedad, un presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile, tanto el TOP de San Bernardo como la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte Suprema”.

Asimismo, advirtió que estaba evaluando la situación con su abogada, “y tomaremos las acciones que en su debido tiempo correspondan, dados los hechos y las legítimas dudas que estas generan”.

“Dolor y angustia”

Dos días después, la parlamentaria realizó una nueva publicación.

“Como víctima de un ataque que acabó con mi visión, señalo que: los beneficios carcelarios que se otorgarán a Patricio Maturana, autor de este crimen, me generan dolor y angustia”, expresó.

“Es inaceptable que el Director Nacional de Gendarmería haya viajado a la cárcel donde se encuentra recluido Maturana, justamente dos días después de reunirse con el presidente electo José Antonio Kast, quien abiertamente ha señalado en querer liberar a mi agresor”, agregó.

“Ahora, se confirmó la aprobación del beneficio de salida dominical a mi victimario, quien en ningún momento ha mostrado arrepentimiento y mucho menos empatía con mi persona por el daño irremediable que me ha causado”.

“Para mí no es casualidad cómo se han dado los hechos; es necesario que el director nacional de Gendarmería renuncie a su cargo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos exija toda la documentación asociada al caso. De lo contrario, se vuelve en un cómplice de esta decisión de una institución que está bajo su Ministerio y que está implementando adelantadamente el programa de Kast”, concluyó.