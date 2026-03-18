En medio de polémicas por indultos, defensa de excarabinero Maturana se sube al carro y lo solicita

La abogada Nubia Vivanco, defensora del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, presentó ante el Ministerio de Justicia una solicitud formal de indulto particular para el exuniformado condenado por el caso de la senadora Fabiola Campillai.

Según explicó la propia jurista en conversación con el diario La Tercera, la petición fue ingresada el 12 de marzo mediante un documento entregado en la Oficina de Partes de la cartera.

Maturana cumple actualmente una condena efectiva de 12 años en el penal de Molina por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, luego de disparar una bomba lacrimógena que impactó en el rostro y dejó ciega a Fabiola Campillai durante las protestas de 2019.

Vivanco representa al exfuncionario desde que la sentencia fue confirmada por los tribunales y ha seguido su situación durante el cumplimiento de la pena.

De acuerdo con la abogada, una de las preocupaciones iniciales fue la seguridad de Maturana dentro del recinto penitenciario, considerando su condición de exuniformado y las amenazas que —según sostiene— ha denunciado a través de acciones judiciales.

En paralelo, la defensa inició gestiones para acceder a beneficios penitenciarios contemplados en la normativa.

Así fue como a fines de enero el exfuncionario solicitó el beneficio de salida dominical, el cual fue aprobado por Gendarmería al cumplir los requisitos de conducta. La primera salida se concretó el 8 de febrero.

La decisión generó críticas de la senadora Fabiola Campillai, quien señaló que la medida le provocaba “dolor y angustia”.

La parlamentaria también presentó un recurso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo para intentar dejar sin efecto el beneficio concedido por Gendarmería.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud y confirmó la legalidad de la decisión administrativa.

Tras ese fallo, la defensa avanzó con la presentación de la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, adjuntando los antecedentes del caso y la resolución judicial que respaldó el beneficio penitenciario.

“Para nosotros lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma”, explicó Vivanco.

La abogada sostuvo además que “para nosotros era relevante que estuviera en condiciones de optar a este beneficio como cualquier otro ciudadano, todo siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado”.

Según indicó, luego de defender la legalidad del beneficio en tribunales, decidieron avanzar con la petición formal ante el Ejecutivo. “Presentamos también la solicitud de indulto”, afirmó.

De acuerdo con el procedimiento, la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia deberá tramitar ahora la solicitud conforme al reglamento vigente.

Durante la campaña presidencial de 2025, Kast visitó a Maturana en el penal de Molina y señaló que estudiaría los antecedentes para eventualmente impulsar un indulto particular.