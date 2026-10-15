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Chile reabrirá sus consulados en Venezuela tras casi dos años y avanza en normalizar relaciones PAÍS Agencia Uno

Chile reabrirá sus consulados en Venezuela tras casi dos años y avanza en normalizar relaciones

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Cancillería anunció que los consulados de Caracas y Puerto Ordaz retomarán progresivamente sus funciones desde el 19 de octubre. La medida permitirá restablecer servicios para más de 25 mil chilenos residentes en Venezuela, tras la suspensión de la atención consular en enero de 2025.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno de José Antonio Kast anunció la reapertura progresiva de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz desde el 19 de octubre. Ese día comenzará la entrega de pasaportes y el agendamiento de trámites, mientras que el 26 se reanudarán servicios de identificación, notariales e inscripciones consulares. El canciller Francisco Pérez Mackenna calificó la medida como un avance hacia la normalización de las relaciones con Venezuela, suspendidas desde enero de 2025.
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El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció un nuevo avance en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Chile y Venezuela, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmara la reapertura progresiva de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, cuyas funciones permanecían suspendidas desde enero de 2025.

La Cancillería, encabezada por el ministro Francisco Pérez Mackenna, informó este jueves que ambas oficinas comenzarán a retomar sus actividades a partir del lunes 19 de octubre, mediante un proceso gradual de restablecimiento de los servicios consulares.

La medida busca recuperar la atención a los ciudadanos chilenos residentes en territorio venezolano, quienes se han visto afectados por la interrupción de los servicios diplomáticos y consulares entre ambos países.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la primera etapa comenzará el 19 de octubre y estará destinada a la entrega de documentos y la organización de las futuras atenciones.

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“A partir de esa fecha se iniciará la entrega de pasaportes a los chilenos residentes en Venezuela y se habilitará el agendamiento de trámites”, detalló Cancillería.

Una semana después, el lunes 26 de octubre, los consulados ampliarán sus funciones para permitir la realización de distintos procedimientos administrativos.

Entre los servicios que volverán a estar disponibles se encuentran la tramitación de documentos de identidad, incluidos pasaportes y cédulas, además de diversas actuaciones notariales. Estas últimas consideran autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder.

Asimismo, se reanudarán las inscripciones consulares correspondientes a nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

La reapertura de ambas oficinas permitirá recuperar prestaciones necesarias para la realización de trámites personales y familiares de los ciudadanos chilenos que viven en Venezuela.

El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el anuncio y sostuvo que representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por la actual administración.

“Esta es una muy buena noticia. Esta apertura de consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso que asumimos con los chilenos”, afirmó.

El secretario de Estado también vinculó la decisión con el proceso de acercamiento diplomático que impulsa el Ejecutivo. En ese sentido, señaló que este “es un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”.

El anuncio se produce en el marco de la denominada “normalización progresiva” de las relaciones bilaterales promovida por el Gobierno de Kast, que contempla la recuperación gradual de los canales de atención y vinculación entre ambos países.

Los servicios consulares chilenos en Venezuela habían dejado de funcionar en enero de 2025, como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas.

Desde entonces, la interrupción de la atención en Caracas y Puerto Ordaz había limitado el acceso directo a distintos trámites para los ciudadanos chilenos residentes en ese país.

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