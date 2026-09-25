“Misión cumplida”: Delcy Rodríguez vuelve a Venezuela satisfecha con los resultados en la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó su regreso al país luego de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Rodríguez expresó estar “contenta” y que tiene la sensación de una “misión cumplida” tras su viaje y reunión con Estados Unidos. La mandataria afirmó que “Venezuela renace ante el mundo”.

A través de redes sociales, Rodríguez expresó sus saludos a Venezuela, recalcando estar contenta de volver al territorio. Los comentarios se dan tras encuentros oficiales con altos cargos para abordar la situación del país. Además, se destacó la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para mantener “el fortalecimiento de una relación bilateral”.

Es el primer encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Venezuela desde la llegada de Rodríguez al poder tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Fuerza Delta de Estados Unidos. “Hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad”, anunció Rodríguez en redes sociales.

En la jornada del miércoles se dio el discurso de Rodríguez ante la Asamblea General, la cual estuvo marcada por declaraciones de iniciar una “nueva era política” para dejar atrás “un país dividido”. Esto sucedería luego de haber confirmado el llamado a nuevas elecciones presidenciales; sin embargo, no anunció la fecha para la votación.

“En las Naciones Unidas llevé la voz de un pueblo que quiere dejar atrás las divisiones y abrir un nuevo tiempo de diálogo, democracia, justicia y reconciliación”, explicó Rodríguez. Además agregó que habló de una “Venezuela que busca reconstruirse, recuperar la confianza y reencontrarse consigo misma; un país que quiere relacionarse con el mundo desde el respeto, la cooperación y la paz”.