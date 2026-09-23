Presidente Kast tras cita con Delcy Rodríguez: “Estamos respaldando la recuperación de Venezuela”

El Presidente José Antonio Kast dio una nueva señal de acercamiento con Caracas tras reunirse este miércoles en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Mandatario aseguró que Chile está “respaldando la recuperación de Venezuela” y planteó que espera avanzar en los próximos meses desde la reactivación consular hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

La bilateral, realizada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, estuvo centrada principalmente en asuntos consulares y en la situación de venezolanos que permanecen en Chile sin poder regularizar su documentación. “Nosotros en Chile tenemos muchas personas de nacionalidad venezolana y que no han podido regularizar sus documentos, por lo tanto, hablamos de eso”, explicó Kast durante un punto de prensa acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna.

El Presidente señaló además que Rodríguez le informó que unos 35 mil venezolanos ya habrían regresado a su país y sostuvo que espera que la recomposición de los vínculos siga avanzando. La agenda incluyó también la cooperación ante emergencias: según Kast, la mandataria agradeció la ayuda chilena entregada tras los terremotos que afectaron a Venezuela y ambos conversaron sobre colaboración en materia sísmica.

La reunión ocurrió antes de que Rodríguez interviniera ante el plenario de Naciones Unidas. Y aunque la futura convocatoria a elecciones no fue abordada formalmente en la bilateral, Kast reveló que la dirigente venezolana le anticipó que hablaría sobre esa materia. “No fue un tema que tratamos en la bilateral, pero sí nos comunicó que iba a hablar sobre esa materia en su discurso”, afirmó.

Rodríguez posteriormente aseguró ante la ONU que “en Venezuela habrá elecciones” y prometió condiciones de igualdad para las distintas fuerzas políticas, aunque no fijó una fecha. También destacó el diálogo iniciado con sectores de la oposición.

Kast valoró después esa intervención. “Creo que tuvo una buena intervención en la Asamblea General de la ONU”, señaló, y agregó que Chile espera que “se vayan abriendo los canales de conversación con las personas que legítimamente quieren participar en procesos electorales más adelante”.

Consultado directamente sobre si la bilateral implicaba un reconocimiento político a Rodríguez, el Presidente respondió que el foco chileno está puesto en el proceso venezolano. “Nosotros estamos respaldando la recuperación de Venezuela. Hoy Delcy es la presidenta encargada”, dijo, agregando que espera que durante los próximos meses se avance hacia la recuperación del “funcionamiento de la institucionalidad” del país.

El encuentro profundiza el giro iniciado por Santiago y Caracas tras años de relaciones quebradas: Chile ya reactivó su representación consular en Venezuela y La Moneda busca ahora normalizar progresivamente el vínculo diplomático, mientras intenta resolver problemas documentales y migratorios que quedaron entrampados tras la ruptura.