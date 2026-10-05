Caso Monsalve: suspenden la preparación de juicio oral con Fiscalía pidiendo 14 años de cárcel

El caso contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. Sin embargo, hace solo algunos minutos fue suspendida por notificación fuera de plazo y es postergada hasta marzo de 2027.

Tras casi dos años de diligencias, la causa por delitos de violación y abuso sexual entra en una nueva etapa, con una acusación que contempla 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos.

El Ministerio Público solicitó penas que suman 14 años y dos días de presidio. Durante la mañana de este lunes, Monsalve aseguró que “estoy tranquilo. Me sigo declarando inocente”.

Desde la parte querellante, la abogada María Elena Santibáñez advirtió que la audiencia puede extenderse, pero sostuvo que el avance de la causa no debería seguir retrasándose. Sin embargo, es suspendida la audiencia este lunes en la mañana por lo que debe ser desplazada a otra jornada.

“Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, indicó.

La defensa, en tanto, cuestionó que algunas diligencias solicitadas durante la investigación no se hayan realizado, lo que, a su juicio, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa.

“Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, aseguró el defensor penal público de Manuel Monsalve, Víctor Providel.

Entre los 89 testigos que el Ministerio Público busca presentar figuran el expresidente Gabriel Boric, la exministra Carolina Tohá, además de funcionarios del Ministerio del Interior, la PDI y Carabineros.

La Fiscalía también contempla la presentación de 106 documentos, entre ellos boletas, fotografías de lesiones de la mujer, imágenes de cámaras, peritajes del Servicio Médico Legal y mensajes de WhatsApp, además de otros antecedentes incorporados durante la investigación.

Al tratarse de una audiencia de preparación de juicio oral, durante la jornada pueden surgir solicitudes y controversias respecto de las pruebas que obliguen al tribunal a resolver antes de continuar. Por lo tanto, esta instancia no garantiza que la causa avance inmediatamente hacia el juicio oral.

La Fiscalía aseguró estar preparada para continuar con el proceso y sostuvo que no advierte motivos para una nueva postergación.

“No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir.

Durante la audiencia, el tribunal deberá resolver qué pruebas y antecedentes serán admitidos para un eventual juicio oral y cuáles quedarán excluidos.