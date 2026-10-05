Monsalve vuelve al arresto nocturno y tribunal posterga para marzo la antesala del juicio oral

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve podrá volver a salir de su domicilio durante el día. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes reemplazar el arresto domiciliario total que pesaba sobre la exautoridad por arresto domiciliario parcial nocturno, en una jornada en que además fue postergada la audiencia de preparación de juicio oral en su contra.

La nueva cautelar se suma al arraigo nacional y la prohibición de mantener contacto con la denunciante.

El tribunal fijó para el próximo 3 de marzo de 2027 la audiencia de preparación del juicio oral, que originalmente debía comenzar este lunes 5 de octubre. La decisión se produjo luego de que la defensa de Monsalve, encabezada por el defensor penal público Víctor Providel, reclamara por una notificación fallida.

Monsalve llegó durante la mañana al Centro de Justicia de Santiago para participar de la audiencia y, antes de ingresar, reiteró su postura frente a las acusaciones. “Me sigo declarando inocente”, afirmó.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusa al exsubsecretario por los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de la Subsecretaría del Interior que entonces era su subalterna. El Ministerio Público solicita penas que, en conjunto, suman 14 años y dos días de presidio.

La acusación contempla 10 años y un día de presidio por el delito de violación y otros cuatro años y un día por abuso sexual. Para sustentarla, la Fiscalía anunció 89 testigos, 21 peritos y 106 pruebas documentales.

La resolución de este lunes constituye un nuevo cambio en las medidas cautelares que Monsalve ha cumplido desde que fue formalizado en noviembre de 2024.

El exsubsecretario quedó inicialmente en prisión preventiva y permaneció privado de libertad durante seis meses. En mayo de 2025, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de su defensa y sustituyó esa medida por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con la denunciante.

En julio de 2026, el 7° Juzgado de Garantía ya había rebajado el arresto domiciliario total a nocturno. En esa oportunidad, la defensa argumentó, entre otros elementos, el tiempo que Monsalve llevaba privado de libertad y su colaboración durante la investigación.

Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revertida por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó que Monsalve volviera al arresto domiciliario total al considerar que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la víctima.

Ahora, poco más de dos meses después, el tribunal volvió a sustituir el arresto total por la cautelar nocturna.

Antes de conocerse la postergación de la audiencia, la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante, había cuestionado las sucesivas solicitudes realizadas por la defensa durante la tramitación de la causa.

“En general lo que ha pasado es que han tendido siempre a pedir reapertura o a seguir como dilatando”, señaló Santibáñez.

La querellante recordó que la investigación ya había sido cerrada y posteriormente reabierta a solicitud de la defensa. En enero, el tribunal concedió otros 120 días para efectuar diligencias pendientes y, tras el cierre definitivo de la indagatoria, la Fiscalía volvió a presentar su acusación.

La causa se inició el 14 de octubre de 2024, luego de la denuncia presentada por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior contra Monsalve. Los hechos investigados habrían ocurrido durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de septiembre de ese año.

Monsalve renunció a la Subsecretaría del Interior en octubre de 2024 y fue formalizado al mes siguiente. Desde entonces ha pasado por prisión preventiva y distintas modalidades de arresto domiciliario, mientras la causa avanza hacia el juicio oral.

Con la resolución de este lunes, la discusión sobre las pruebas que podrán llegar al juicio y las eventuales exclusiones solicitadas por los intervinientes quedará aplazada por casi cinco meses, hasta el 3 de marzo de 2027.