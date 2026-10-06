Ministra de la Mujer por caso Monsalve: “Son motivos por los cuales las mujeres dejan de denunciar”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, indicó que el aplazamiento de la audiencia de preparación de juicio oral del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, es uno de “los motivos por los cuales las mujeres dejan de denunciar. Dicen: ‘Bueno, voy a denunciar’, pero ¿para qué?, si esto se demora“.

Aunque la ministra aseguró que se debe respetar el debido proceso. En Radio Bío Bío indicó que “como mujer, también debo referirme a que las causas, las denuncias deben tomarse con la seriedad y las diligencias que corresponden”.

Manuel Monsalve enfrenta denuncias por delitos de abuso sexual y violación, a lo que el Ministerio Público solicitó penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Este lunes 5 estaba programada la audiencia de preparación de juicio oral; sin embargo, por notificación fuera de plazo, se desplazó al 3 de marzo de 2027.

“Cuando se dilatan los procesos, de cierta forma es ir menospreciando o minimizando una denuncia y eso no me parece”, comentó Marín.

Además, la ministra de la Mujer abordó el rol del Gobierno en esta esfera, donde indicó que su rol es “hacer que las instituciones funcionen y que las diligencias tengan la oportunidad correspondiente. Estos casos merecen la celeridad que corresponden. Eso, a próposito, son motivos por los cuales las mujeres dejan de denunciar”.