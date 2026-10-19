Kast aprueba Alto Mando de Carabineros para 2027: ocho generales a retiro y nueve ascensos

El Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando de Carabineros de Chile para 2027, propuesta presentada por el general director de la institución, Marcelo Araya Zapata, a través del Ministerio de Seguridad Pública.

La reorganización contempla el retiro de ocho oficiales generales y nueve ascensos, además de una estructura directiva integrada por 41 autoridades que asumirán responsabilidades nacionales, regionales y administrativas durante el año en que la institución celebrará su centenario.

Mediante un comunicado oficial, Carabineros informó que el denominado Alto Mando del Centenario tendrá la responsabilidad de conducir a la institución durante la conmemoración de sus cien años de existencia, con énfasis en la modernización, la profesionalización y el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

“El Alto Mando del Centenario asumirá el honor y la responsabilidad histórica de conducir a la Institución al cumplimiento de sus cien años de vida, honrando su legado y proyectando un nuevo siglo de servicio a Chile”, señaló la policía uniformada.

Según la institución, su gestión estará orientada a responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, con especial atención al respeto de los derechos humanos y al bienestar de sus funcionarios.

También se destacó la importancia de mantener como prioridad el cuidado y la seguridad del personal policial, junto con el desarrollo de herramientas que permitan mejorar el funcionamiento institucional.

En cuanto a los movimientos en la plana directiva, ocho oficiales generales pasarán a retiro.

La nómina está encabezada por la general inspectora María Teresa Araya Jiménez y considera también a Patricia Vásquez Muñoz, Juan González Albornoz, Edgardo Flores Rubio, Maureen Espinoza Lobos, Marco Alvarado Díaz, Jorge Valdivia Correa y Jaime Elgueta Burgos, este último perteneciente al escalafón de Justicia.

Respecto de los ascensos, el general Juan Muñoz Rodríguez será promovido al grado de general inspector y asumirá como director nacional de Gestión de Abastecimiento.

En paralelo, ocho coroneles ascenderán al grado de general: David López Oyarce, Emilio Teixidor Araya, Fernando Gómez Rojas, Francisco Aravena Padilla, Cristián González Araneda, Claudio Rosales Pacheco, Cristián Acevedo Yáñez y Alberto Veloso Abril.

Estos oficiales asumirán distintas responsabilidades dentro de la estructura institucional, incluyendo jefaturas territoriales y direcciones especializadas.

Entre las designaciones se encuentran David López Oyarce como jefe de Zona Oeste; Emilio Teixidor Araya en Magallanes; Fernando Gómez Rojas como director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y Francisco Aravena Padilla como jefe de Zona Los Lagos.

Asimismo, Cristián González Araneda estará a cargo de la Zona Biobío, Claudio Rosales Pacheco encabezará la Zona Ñuble, Cristián Acevedo Yáñez asumirá la Zona Atacama y Alberto Veloso Abril ejercerá como director de Justicia.

En los principales cargos institucionales continuará Marcelo Araya Zapata como general director, acompañado por el general inspector Enrique Monrás Álvarez como general subdirector.

Rodrigo Espinoza Olea estará a cargo de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, mientras que Ariel Oñate Rodríguez ejercerá como director nacional de Personal.

La Contraloría General de Carabineros estará encabezada por Karina Soza Muñoz y la Jefatura de Zona Metropolitana quedará bajo la responsabilidad de Manuel Cifuentes Quezada.

La institución también confirmó a Mitza González Méndez como directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia, mientras que Jaime Velasco Bahamondez continuará al frente de la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal.

En su declaración, Carabineros reafirmó su compromiso con el cumplimiento de sus funciones de seguridad pública durante el año del centenario.

“Estuvimos, estamos y seguiremos estando donde Chile nos necesite. A cien años de nuestro nacimiento, la vocación permanece, el compromiso se renueva y la Institución se fortalece para seguir cumpliendo su misión: estar al Servicio de Chile y su gente”, sostuvo.

La conformación completa del Alto Mando de Carabineros para 2027 es la siguiente:

General director: Marcelo Araya Zapata. General subdirector: general inspector Enrique Monrás Álvarez. Director nacional de Orden y Seguridad: general inspector Rodrigo Espinoza Olea. Director nacional de Personal: general inspector Ariel Oñate Rodríguez. Contralora general: general inspectora Karina Soza Muñoz. Jefe de Zona Metropolitana: general inspector Manuel Cifuentes Quezada. Director nacional de Gestión de Abastecimiento: general inspector Juan Muñoz Rodríguez. Director de Salud: general Jorge Muñoz Soto. Director de Finanzas: general (I) Fernando Peña Iturra. Jefe de Zona Aysén: general Cristián Mansilla Varas. Jefe de Zona Santiago Este: general Cristián Montre Soto. Director de Control de Drogas e Investigación Criminal: general Jaime Velasco Bahamondez. Secretario general y Asuntos Internacionales: general Juan Pablo Díaz Albornoz. Director de Inteligencia Policial: general Julio Jaramillo Viveros. Director de Bienestar: general José Martínez Martínez. Jefe de Zona de Carabineros Control Orden Público e Intervención Sur: general Renzo Miccono Villablanca. Director de Auditoría Interna: general Julio Marabolí Fuenzalida. Directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia: general Mitza González Méndez. Jefa de Zona Los Ríos: general Loreto Osses Coloma. Subdirector del Centro Integrado de Coordinación Policial: general Eduardo Palma Fuentes. Jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial: general Víctor Vielma Vidal. Director de Logística: general Patricio Yáñez Nahuelhuaique. Jefe de Zona Valparaíso: general Alex Bahamóndez Abarca. Jefe de Zona Coquimbo: general Christian Brebi Sáez. Jefe de Zona Araucanía: general Miguel Herrera Jorquera. Jefe de Zona O’Higgins: general Guillermo Bohle Guichacoi. Jefe de Zona Fronteras y Servicios Especiales: general Juan Schaaf Gutiérrez. Jefe de Zona Maule: general Carlos Contreras Torres. Director de Educación, Doctrina e Historia: general Claudio Henríquez Valenzuela. Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos: general Stephan Godomar Encina. Jefe de Zona Arica y Parinacota: general Álvaro Martínez Vega. Jefe de Zona Tarapacá: general Adrián Andrades Miranda. Jefe de Zona Antofagasta: general Marco Gutiérrez Sepúlveda. Jefe de Zona Oeste: general David López Oyarce. Jefe de Zona Magallanes: general Emilio Teixidor Araya. Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: general Fernando Gómez Rojas. Jefe de Zona Los Lagos: general Francisco Aravena Padilla. Jefe de Zona Biobío: general Cristián González Araneda. Jefe de Zona Ñuble: general Claudio Rosales Pacheco. Jefe de Zona Atacama: general Cristián Acevedo Yáñez. Director de Justicia: general (J) Alberto Veloso Abril.