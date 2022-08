Plebiscito y acuerdo oficialista enfrascan a partidarios del Apruebo y del Rechazo en tenso round televisivo

Todo comenzó cuando el senador Latorre fue consultado por las acusaciones opositoras de intervencionismo que pesan sobre el Presidente Gabriel Boric, respecto del acuerdo oficialista firmado por el Mandatario para reformar la propuesta de nueva Constitución en caso de que esta sea aprobada el próximo 4 de septiembre.

Fue el senador Luciano Cruz-Coke quien manifestó que dicho acuerdo es intervencionista electoralmente y apuntó al rol del Presidente Boric en el acuerdo del oficialismo, acusando que el jefe de Estado no tiene mayoría en el Congreso para impulsar dichas reformas.

El parlamentario de Revolución Democrática (RD) explicó que el Presidente Gabriel Boric es además jefe de la coalición oficialista. Y recordó que su postura como tal es —en caso de que gane el Rechazo— pedirle al Congreso que se inicie un nuevo proceso constituyente y llamar a elecciones "porque ya hubo un plebiscito a favor de una nueva Carta Magna". Y en caso de ganar el Apruebo "va impulsar este acuerdo levantado por los partidos oficialistas", precisó Latorre.

El senador Latorre hizo una pausa en su reflexión para abordar a los representantes del Rechazo presentes en el espacio televisivo, Cruz-Coke y el diputado UDI Guillermo Ramírez. "Qué bueno que estén los de la derecha, porque hasta ahora solo ponen a los de la ex Concertación a defender el Rechazo", sentenció el legislador.

"Somos mucho más amplios que ustedes", respondió inmediatamente el diputado Ramírez. "Así es", replicó el senador Latorre. Y agregó: "desde 'Pancho Malo' hasta Ximena Rincón". Esta última declaración desató la molestia del senador Cruz-Coke, quien aseguró que su par de RD estaba comparando a la parlamentaria de la DC con el polémico ex líder de la Garra Blanca y también rostro del Rechazo y que aquello "es una falta de respeto".

"Uno podría nombrar a una cantidad de personas que a ustedes no les parecen razonables. Tratemos de mantener el debate en un cierto nivel", señaló Cruz-Coke.

Latorre argumentó que él se refería a que el Rechazo va desde y hasta dónde. "Desde la extrema derecha hasta la DC", afirmó, al tiempo que el diputado Ramírez se mostró sorprendido y dijo no saber que "Pancho Malo" era parte de la extrema derecha. "Es amigo de José Antonio Kast, también", le respondió el senador y presidente de RD al legislador gremialista.

"El Rechazo no dice al país qué proponen al país si llega a ganar su opción. Algunos dicen comisión de expertos. Y si gana el Apruebo el Presidente va impulsar este acuerdo que levantan los partidos oficialistas", planteó el senador Latorre, insistiendo que la acción del Presidente Gabriel Boric "no es intervencionismo". "Eso sucede cuando se gastan recursos públicos a favor de una campaña".

La discusión no terminó ahí y el diputado Ramírez acusó que el senador Latorre "confunde jefe de coalición con jefe de campaña". Y fustigó: "Dicen que es un acuerdo como si los que acordaron algo tuvieran los votos y las mayorías. Si quieren llegar a un acuerdo tienen que conversar con otras fuerzas políticas. Esta es simplemente una promesa".

Fernando Atria a René Cortázar: "Es escuchar a partidarios del SI"

También en el programa Estado Nacional de TVN, con gritos y acusaciones de descalificación, tuvo lugar otra tensa discusión: entre el exconvencional Fernando Atria y el exministro de la Concertación, René Cortázar. Uno de los redactores de la nueva Constitución emplazó al secretario de Estado de los Presidentes Patricio Aylwin y Michelle Bachelet y lo comparó con los partidarios del "Si" en el plebiscito de 1988.







Todo comenzó cuando Cortázar señaló que “lo que el acuerdo (del oficialismo) muestra es de tal pobreza los cambios que se introducen y como dice Fernando, son fundamentalmente aclaratorias, muestra de verdad que la voluntad de reforma del Apruebo no existe sustantivamente”.

Atria respondió al emplazamiento diciendo que "me sorprende escuchar a René Cortázar hablar, porque es escuchar a los partidarios del SI para el Plebiscito del 5 de octubre".

Con esa frase, René Cortázar subió el tono. "No, yo trabajé, Fernando, yo trabajé contra la dictadura y por el NO cuando tú estabas haciendo otras cosas. Así que por favor hay que tener respeto a la trayectoria de cada cual", aclaró.

"Esto no es cancelar es simplemente opinión. ¿Puedo opinar no?", reaccionó Atria, ante una segunda aclaración de Cortazar, exclamando: "descalificar no, no puedes descalificar personas. Pero si yo hombre trabajé en el NO, pero por favor".

"Haz un esfuerzo por entender lo que no te gusta antes de reclamar. Lo que yo estoy diciendo es que tu discurso es análogo", propuso Atria, pero la periodista Constanza Santa María frenó en seco la discusión y envió el programa a comerciales.