El día que Gabriel Boric reconoció que Venezuela y Cuba son dictaduras

Fue en una entrevista con el diario español El País que el presidente Gabriel Boric realizó por primera vez un recuento del momento en que dejó de creer en el chavismo, reconociendo también que en Cuba lo que existe es una dictadura.

En los últimos años Boric criticó duramente a Maduro y apoyó las acciones de la fiscalía en denunciar ante la Corte Penal Internacional las acciones de los cercanos al hoy encarcelado dictador en Chile, debido al secuestro y homicidio de Diosdado Cabello, lo que generó una serie de diferencias con el Partido Comunista.

En la entrevista, realizada por los periodistas Rocío Montes y Javier Lafuente, le preguntaron a qué obedecía su cambio de posición.

Al respecto, señaló que “hay muchos motivos, teóricos e ideológicos, pero para mí lo más significativo es el éxodo. Un país del cual escapan más de siete millones de personas… Uno no puede defender algo así. Y el ver ahora, este último año, cómo se aferraron al poder de la manera más ilegítima y sin ningún tipo de pudor, me deja claro que es una dictadura”.

Asimismo, agregó que “toda nuestra generación vio con mucha esperanza y entusiasmo el chavismo en 1998. También la integración latinoamericana que promovía Chávez más allá de los excesos retóricos, alguien que se parara firme frente a Estados Unidos”.

Pese a ello, reconoció que “después nos dimos cuenta de que no había una transformación económica sustantiva dentro de la misma Venezuela, que se había generado una gran corrupción, que los niveles de pobreza eran radicales y que se habían conculcado todas las libertades con las que uno puede distinguir una democracia”.

En la misma entrevista reconoció también que Cuba -tema aún más espinoso para sus compañeros de coalición del PC- vive también en una dictadura: “Hoy día en Cuba hay escasez de comida, de medicamentos y cuesta moverse en transporte, una parte importante de los jóvenes se han ido. Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso desde cualquier punto de vista es una dictadura. La primera responsabilidad es de quienes gobiernan Cuba, aunque no se pueden negar los efectos del bloqueo”.