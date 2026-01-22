La disputa por el cierre de una calle en Lo Barnechea y el robo a un concejal

Como si fuera una profecía autocumplida, una discusión de varios meses al interior del concejo municipal de Lo Barnechea culminó con el robo de la vivienda de un concejal, el mismo que se oponía a que una calle que estaba cerrada con una barrera quedara sin restricciones al paso.

En el último concejo municipal, de hecho (el jueves pasado), el concejal Francisco Madrid (PC) pidió cuentas al alcalde, Felipe Alessandri (RN), respecto de lo que calificó como “el cierre irregular” de la calle Pedro Jesús Rodríguez con Radal. Como consta en el acta respectiva, el concejal indicó que “yo entiendo que las personas quieran tener más seguridad, más sensación de seguridad, pero esto no significa saltarse la normativa impidiendo el libre tránsito de cualquier vecino que quiera pasar por ahí, ya que hay una barrera instalada y me gustaría saber si esta situación se fiscalizó y que, en la brevedad, se pueda regularizar. No podemos permitir este tipo de situaciones”.

En su respuesta, Alessandri dijo que ha estado dos o tres veces en terreno, con los vecinos, “con los que quieren la reja y con los que no quieren la reja. La reja es ilegal, están notificados, le señalamos que tienen que sacarla. Habían quedado esta semana de respondernos los plazos y correrlas, no han respondido. Entonces, de aquí a fin de mes, tenemos que proceder nosotros a sacar la reja, esta barrera y a tapar esos hoyos donde se anclan”, explicó, aludiendo al hecho de que ya en junio del año pasado se notificó a los vecinos que el cierre no cumplía con la ley ni con la ordenanza municipal vigente, por lo cual debían retirarlo (lo mismo que las dos casetas que guardias que hay en el sector, una ubicada al lado de la barrera), asegurándose además, en la notificación respectiva, que no era susceptible de ser regularizado.

Aseguró que la concejal Paulette Guiloff (Evópoli) “ha sido insistente en el tema”, agregando que “antes de que termine el mes procedamos frente a eso”.

Sin embargo, el concejal Juan Pablo Parada (RN), que reside en el sector, cuyos residentes indican que cuando compraron sus propiedades hace 30 años las barreras ya estaban, criticó “la obcecación de la concejal Guiloff respecto al tema, ahora planteado por el concejal Madrid”.

Asimismo, dijo que la última vez que el alcalde estuvo allí, “tres días después de que ocurrió eso, casi como de película, se intentó robar una casa del sector, justo al lado de donde está esa baranda y fue ese nochero el que impidió que se robara esa casa. O sea, estamos en una situación de inseguridad muy fuerte”.

Finalmente, ante las exigencias de la municipalidad, la barrera quedó levantada y dejó de ser fiscalizada el sábado pasado. A eso de las 21:30 de esa noche un vecino se dio cuenta de que cerca de cuatro sujetos que se movilizan en dos vehículos (un Audi y un Suzuki) estaban dentro de la casa de Parada, donde también residen sus padres.

Como se constataría después, el perro guardián que hay en la casa no reaccionó, por lo cual se cree que pudo haber recibido algún alimento con tranquilizantes.

Gracias a una alarma que se activó, los ladrones alcanzaron a escapar, llevándose consigo joyas y distintas especies. En el lugar se constituyeron velozmente efectivos de seguridad municipal y de Carabineros, pero hasta ahora los sujetos no han sido detenidos.