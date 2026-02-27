Cinco meses sin sueldo: trabajadores de La Red acusan que holding los tiene “subsidiando” el canal

Trabajadores de La Red aseguran que el canal acumula hasta cinco meses sin pagar remuneraciones y cerca de un año de retraso en cotizaciones previsionales, en una crisis que se arrastra desde hace al menos tres años y que hoy afecta a alrededor de 35 personas, incluyendo personal técnico, administrativo y ejecutivos.

A través de una carta firmada por un grupo de trabajadores, se expuso que “a finales del presente mes de febrero cumpliremos cinco meses sin recibir sueldo alguno. Las imposiciones llevan más de un año sin pagarse a ninguno de los trabajadores”, escriben.

En el mismo documento agregan que “las gerencias no dan ninguna intención de querer pagar los sueldos y cotizaciones con la excusa de que el canal no recibe ingresos, siendo los trabajadores los que hemos estado subsidiando la operación con nuestro trabajo”.

“El caso de todos nosotros ya ni siquiera es crítico, es vergonzoso”, continúa. “Sometidos a comentarios como ‘el canal fomenta la vida sana’ al ver que los trabajadores llegan caminando al no tener ni siquiera dinero para locomoción.”

Los denunciantes también señalan la existencia de licencias médicas psiquiátricas entre el personal y acusan que algunos gerentes habrían seguido recibiendo pagos mientras el resto esperaba remuneraciones. “Han creado un ambiente de impotencia que ya no podemos soportar”, sostienen.

Respuestas sin intervención

En diciembre de 2025, los trabajadores enviaron una denuncia a Anatel, donde expresaron que las liquidaciones de sueldo reflejan descuentos de AFP e isapre que no habrían sido traspasados a las respectivas instituciones, lo que califican como “un delito de apropiación indebida”.

En la misma denuncia, advirtieron que la empresa habría sugerido en distintas ocasiones el autodespido como alternativa, lo que implicaría iniciar juicios individuales que pueden durar más de un año. “En muchos casos concluyen en acuerdos cuyas cuotas tampoco son cumplidas por la empresa”, escribieron.

La respuesta de Anatel, firmada por Pablo Vidal y a la que tuvo acceso este medio, expresó “preocupación y empatía”, pero precisó que “como asociación no contamos con facultades ni herramientas que nos permitan actuar o intervenir en este tipo de conflictos, por lo que no podemos ofrecer el apoyo que ustedes esperan”.

Desde el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) se acusó recibo de la denuncia y se informó que fue derivada al departamento correspondiente, sin detallar eventuales acciones. Según los trabajadores, en la Dirección del Trabajo se les indicó que el organismo puede cursar multas por incumplimiento, pero no tiene atribuciones para forzar el pago inmediato de remuneraciones.

“No puedo compartir las noticias que muchos esperan”

La Red pertenece al holding Albavisión, propiedad del empresario guatemalteco Ángel González, conocido como “el fantasma” por su bajo perfil público, quien además controla Telecanal en Chile.

En febrero de 2026, Juan Salvador González, de la empresa Televideoservices y con copia al directorio del canal, envió un correo a los trabajadores en el que comentó: “El día de hoy no puedo compartir las noticias que muchos esperan. Entiendo la frustración que puede generar esta comunicación, pero no quería dejar de comunicarme con ustedes”. Agregó que “en otros frentes sí estamos avanzando”, sin precisar plazos ni medidas concretas respecto al pago de sueldos.

El Mostrador se contactó telefónicamente con el directorio de La Red para conocer su versión. Desde la empresa afirmaron que “no pueden hacer declaraciones” sobre la situación y que no cuentan con un departamento de relaciones públicas que pueda entregar información adicional.