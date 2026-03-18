El silencioso matrimonio de los parlamentarios Vanessa Kaiser y Cristóbal Urruticoechea

En una ceremonia privada realizada en Pucón, el 20 de febrero pasado, nació un nuevo matrimonio en la política nacional, pues ese día se casaron la recién asumida senadora Vanessa Kaiser y el diputado Cristóbal Urruticoechea, ambos militantes del Partido Nacional Libertario (PNL).

Según fuentes cercanas a la pareja, la celebración buscó alejarse del foco mediático tradicional y por ello solo se conoció públicamente el 14 de este mes, cuando Kaiser publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Urruticoechea, que decía “primer día en el Congreso junto a mi marido”, en un posteo que hasta anoche acumulaba más de 4.600 “me gusta”.

Kaiser, de 48 años, es periodista egresada de la Universidad Finis Terrae y cuenta con un magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y otro en Filosofía de la Universidad Católica, donde también realizó un doctorado en la misma materia. Ha sido profesora en varias universidades y en 1996 se casó con Gerardo Reinike, con quien tuvo tres hijos, pero el matrimonio se acabó en 2012.

Interferencia relató al respecto que “Vanessa ha dejado entrever que de esta experiencia surge parte de la inspiración para su último libro, un texto de autoayuda sobre relaciones amorosas publicado en 2018 y que lleva por nombre Que no te Rompan el Corazón. El libro es una recopilación de ocho testimonios que buscan guiar a las mujeres hacia la superación propia de sus heridas de amor”.

El mismo medio relata que en 2023 dijo a El Mercurio que parte de su inspiración para escribir fue darse cuenta de “una herida muy grande que las mujeres no estaban atendiendo”, heridas que –agregó– “la extrema izquierda exacerba y utiliza políticamente”.

Es hermana del exdiputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser, del presidente del directorio de Fundación para el Progreso (FPP), Axel Kaiser, y del fundador de la Asociación Chilena del Rifle, Leif Kaiser. En 2021 Vanessa Kaiser fue electa concejala por Las Condes y el año pasado postuló con éxito al Senado como representante de La Araucanía, de donde es originaria su familia.

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Urruticoechea, en tanto, tiene 50 años y es diseñador gráfico y publicista. Según su página personal en la Cámara de Diputadas y Diputados, es padre de siete hijos. En 2008 fue electo concejal por Los Ángeles y en 2017, luego de dos intentos infructuosos, fue electo diputado por el distrito 21 (Biobío), por Renovación Nacional, partido al cual renunció al año siguiente, uniéndose al Partido Republicano, al cual, a su vez, renunció, después que se supiera que su expareja, Tamara Küpfer, usó durante cinco años, para su vehículo particular, la tarjeta de bencina que la Cámara Baja otorga a sus miembros, lo que generó una fuerte polémica y el inicio de una causa penal.

Al respecto, el entonces timonel del Partido Republicano y actual Presidente de la República, José Antonio Kast, indicó que “él dice que cada una de esas cargas fue en relación a viajes que realizaba de Los Ángeles a Concepción y de Concepción a Los Ángeles para tomar el avión y venir a Santiago o en la carretera hasta Santiago. No tengo por qué no creerle, pero lo que digo es que está en la fiscalía, que tiene que averiguar el caso de él y de otros”, según consignó Ciper.

En mayo de 2024, Urruticoechea devolvió 7 millones de pesos a la secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero la investigación desformalizada que existe al respecto aún no se cierra.