Diego García: la isla estratégicamente ubicada que ataca Irán y ambiciona Donald Trump

La base militar conjunta estadounidense-británica de Diego García, atacada con misiles iraníes en medio de la renovada guerra, está situada es el atolón más grande del Archipiélago de Chagos y cuenta con una posición estratégica en el centro del Océano Índico.

Donald Trump ha criticado la decisión del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, de transferir la soberanía de las islas Chagos a Mauricio “por reclamaciones de entidades nunca antes conocidas”.

La transferencia, acordada a instancias de la Corte Internacional de Justicia y aprobada en medio de fuertes cuestionamientos en la Cámara de los Lores, incluye también al atolón Diego García, un islote de 30 km cuadrados que era administrado de forma conjunta por Estados Unidos y Reino Unido, y donde el Pentágono mantiene una base aérea con un alto valor estratégico.

Londres acordó pagar unos 160 millones de dólares anuales como parte de un contrato de arrendamiento, que le permitirá mantener el control del territorio de Diego García durante 99 años, pese a haber cedido la soberanía de las islas Chagos.

Washington alabó originalmente el acuerdo, diciendo que “garantiza el funcionamiento a largo plazo, estable y eficaz de la operación conjunta Estados Unidos-Reino Unido en la instalación militar de Diego García”.

Pero Trump ha cambiado de parecer. Lo mostró a mediados de enero, cuando señaló: “Nuestro ‘brillante’ aliado de la OTAN” (en alusión a Starmer) estaba justificando con su decisión “una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida”.

El 18 de febrero advirtió que se trata de un “precario contrato de arrendamiento”.

“Esta tierra no debería ser arrebatada al Reino Unido y, si se permite, será una plaga para nuestro Gran Aliado. Siempre estaremos preparados, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido, pero ellos deben mantenerse fuertes frente al wokeísmo y otros problemas que se les presenten”, argumentó Trump en la publicación en Truth Social.

En el mismo texto, el presidente estadounidense afirmó que, en caso de que no se llegue a un acuerdo en las conversaciones con Irán, podría tener necesidad de usar la base de Diego García y el aeródromo que opera en Fairford, Gloucestershire, en territorio británico, “para erradicar un posible ataque de un régimen altamente inestable y peligroso”.

La raíz de la reclamación

La queja en torno a las islas Chagos fue inicialmente introducida por un grupo de desplazados que acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas.

Los isleños, muchos de los cuales fueron desalojados precisamente para construir la base de Diego García, pidieron que Reino Unido incluyera también al archipiélago entre los territorios devueltos a Mauricio cuando puso fin originalmente al dominio colonial en los años 60.

En febrero de 2019, la CIJ emitió una opinión consultiva no vinculante que recomendaba a Londres poner fin “lo más rápido posible” a su Administración sobre las islas Chagos.

La argumentación de la CIJ sostuvo que, a pesar de que Mauricio renunció voluntariamente a las islas Chagos cuando ganó la independencia en 1968, “este desapego no se basaba en la libre y genuina expresión de la voluntad de las personas implicadas”.

La recomendación, que contó con el voto favorable de 13 de los 14 jueces de la CIJ, fue luego aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, acatada finalmente por Reino Unido en octubre de 2024 y firmada entre Londres y Port Louis el 22 de mayo de 2025.

Al aprobarla, la Cámara de los Lores votó también a favor de una “moción de pesar”, para rechazar la decisión legislativa.

La oposición de Trump fue compartida por miembros del Parlamento británico, como el conservador Kemi Badenoch, quien afirmó que era una “política terrible que debilita la seguridad del Reino Unido y entrega nuestro territorio soberano”, o el líder de Reform UK, Nigel Farage, que celebró que “menos mal que Trump ha vetado la rendición de las islas Chagos”.

¿Qué hay en Diego García?

Para Estados Unidos, la base de Diego García tiene una importancia estratégica que la hace “prácticamente indispensable”, como la ha descrito el Pentágono.

De los 2.500 hombres que se mantienen permanentemente en el atolón, la mayoría son estadounidenses. El valor de la base se potenció precisamente a raíz de reveses militares de Washington en Asia durante la guerra de Vietnam y de la pérdida de la estación aérea de Peshawar, en Pakistán.

Incluye una estación de comunicaciones, un aeródromo, varias pistas superiores a los 3.700 m de longitud, plataformas para bombarderos pesados y, entre otras capacidades, un muelle de aguas profundas para buques de las flotas de guerra tanto británica como estadounidense.

Desde allí, hay capacidad para desplegar operaciones de seguridad en Oriente Medio, el sur de Asia y África Oriental. Aunque su propósito no es comercial, durante la revolución islámica y la crisis de los rehenes en Irán fue detectado el valor de su ubicación estratégica para garantizar el flujo de petróleo.

Recientemente, fue utilizada para lanzar ataques con bombarderos sobre Yemen en 2024 y 2025 y despacho de ayuda humanitaria dirigida a Gaza, pero también cumplió un papel en operaciones en Irak y Afganistán.