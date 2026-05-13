Gremio de la construcción de Puerto Montt advierte al gobierno sobre aumento de la cesantía

Un mensaje planteado en forma muy diplomática, pero que revela un fuerte desacuerdo con algunas de las medidas tomadas por el gobierno, fue el que entregó el Presidente Regional de la Cámara de la Construcción de Puerto Montt, Lorenzo Mirada, durante su asamblea anual, realizada hace cinco días.

En su alocución, Miranda recordó que cerca del 70% de la actividad de construcción en la región depende de inversión pública, mientras que solo un 30% corresponde a inversión privada, razón por la cual una disminución en nuevas obras públicas tiene efectos inmediatos sobre el dinamismo regional.

En dicho contexto, dijo que “vamos a pasar de ser parte de la solución, eventualmente, a ser parte del problema si no somos capaces de colocar en movimiento a la industria, si no somos capaces de colocar en movimiento a nuestra actividad, colocando el foco en no solo impulsar la actividad privada, es una cuestión con la que todos concordamos y compartimos y estamos plenamente alineados y empeñados en ello, sino que también colocando el foco en el esfuerzo que significa la inversión pública, sobre todo en regiones como la nuestra”.

Asimismo, el dirigente gremial advirtió que “los proyectos enfrentan cada vez costos más altos, tenemos -como dije recién- esta cartera pública ralentizada en materia de infraestructura, básicamente, obras de conservación, y el impacto en la actividad y en el empleo van a ser sustantivos”.

Es por ello que aseveró que “no podemos, bajo ningún punto de vista, dejar de advertir a la autoridad cuáles son los efectos que se van a devenir de algunas de las decisiones que hoy día se están tomando. Si dejamos pasar por alto esto, le estamos haciendo un flaco favor a la autoridad, porque no le estamos advirtiendo que, de ciertas decisiones, se va a devenir un mayor desempleo, una baja en la actividad económica, y, por lo tanto, se va a afectar todo el ecosistema que involucra a nuestra industria”.