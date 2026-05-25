Director ejecutivo se disculpa tras describir sus trabajadores como “capital humano de menos valor”

En su primera publicación, Winters declaró que deseaba aclarar lo que había dicho —y los motivos de sus expresiones— durante la conferencia de inversores.

Explicó que el banco había compartido su previsión de que los puestos de back-office se reducirían en aproximadamente un 15% a lo largo de los próximos cuatro años; lo que equivale a cerca de 7.800 empleos.

“En la más alta estima”

Durante años, el banco ha ayudado a aquellos empleados “cuyos puestos podrían verse desplazados por la automatización a desarrollar las habilidades necesarias para acceder a nuevas oportunidades dentro de nuestra organización”, afirmó Winters.

“En ese contexto, señalé que los puestos de menor valor son más vulnerables ante la automatización y que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros colegas a transitar hacia puestos de mayor valor”, escribió.

“Eso es lo que debe hacer un empleador responsable, y me enorgullece saber que nuestro historial en el apoyo a las transiciones internas es sólido”.

En una publicación posterior, comentó que, si bien había recibido “mucho apoyo” como respuesta a su primer mensaje, la gente seguía teniendo dudas; por ello, decidió compartir una transcripción de sus comentarios originales, a fin de que pudieran comprender mejor el “punto importante que yo estaba planteando”.

Aseguró que el texto íntegro de sus declaraciones demostraba que tenía a todos sus colegas “en la más alta estima” y que la institución está “totalmente comprometida a ayudarles a adaptarse al ritmo acelerado de los cambios que experimenta nuestra industria”.

En la sección de comentarios de la segunda publicación, una persona señaló que le resultaba difícil distinguir la diferencia entre lo dicho en la conferencia y las declaraciones escritas. “O bien fue una elección de palabras desafortunada, o bien se trató de una convicción sincera que se expresó tal y como se pretendía”, escribió.

Otro usuario comentó: “Será recordado para siempre como el tipo que cree que sus empleados son de ‘menor valor'”.

En un memorando interno enviado a principios de esta semana —y al que tuvo acceso la BBC—, Winters había comunicado a la plantilla que comprendía que la reciente cobertura mediática pudiera resultarles “inquietante cuando se reduce a simples titulares o a una cita sacada de contexto”.