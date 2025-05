Presentado por:

¡Feliz fin de semana! Y vaya semana la que nos deja y la que se viene. Lo del cruce de las licencias médicas está recién empezando y el caso ProCultura promete noticias con nuevo fiscal a cargo. Atentos, que queda un mes para las primarias oficialistas.

La bomba de las licencias médicas. Varios parlamentarios condenaron los viajes al extranjero con licencias médicas, sin darse cuenta de que era práctica común en el Congreso. Queda pendiente saber qué ocurre en el Parlamento, Poder Judicial y Fuerzas Armadas, entre otros.

El caso ProCultura tiene nuevos bríos con el fiscal Juan Castro Bekios. La salida de Patricio Cooper motivó gritos del público en la celebración del 21 de mayo en Valparaíso, pero la causa promete novedades próximamente. Cooper todavía goza de apoyo en el Ministerio Público.

Matthei advierte demasiado optimismo de José Antonio Kast. En el comando del candidato republicano sacan cuentas alegres con las últimas encuestas y hacen varias críticas a la candidata de Chile Vamos. Comienza a aclararse la carrera presidencial en la derecha.

Y en elbonus track de la semana: Alfredo Moreno, uno de los copresidentes de la Comisión para la Paz y Entendimiento, analiza si tienen alguna relevancia los anuncios del Presidente de la República en cadena nacional el jueves. Fuertes declaraciones.

Joaquín Lavín Jr. comienza cuenta regresiva para solicitud de desafuero y audiencia de formalización. La Corporación de Asistencia Judicial cumplirá dos meses en paro, con miles de personas con fallos adversos por no tener asesoría judicial. Operadores de Transantiago molestos con estrellato de ministro de Transportes en Alemania.

Carlos Peña y Alfredo Jocelyn-Holt fueron jóvenes intelectuales. Recomendamos un programa de televisión de 1997, donde cuatro importantes académicos hablan del futuro de Chile. Una oportunidad para revisar sus pronósticos, transcurridos 28 años.

Recomendamos un programa de televisión de 1997, donde cuatro importantes académicos hablan del futuro de Chile.

LA BOMBA DE LAS LICENCIAS MÉDICAS EN EL ESTADO

Problema generalizado. Los hallazgos del cruce de datos que realizó la Contraloría General de la República (CGR) sobre funcionarios públicos con licencias médicas y registros de salidas al extranjero, motivó crítica transversal y varios parlamentarios realizaron llamados a la destitución de los involucrados. Llamó la atención tanta declaración de parlamentarios, cuando en el Congreso existen varios casos similares. Esto recién comienza.

Equipos de los parlamentarios. Sindicatos de trabajadores del Congreso llamaron la atención sobre los resultados que podría arrojar la realización de este cruce de información entre sus afiliados y señalaron que la fiscalización debe incluir a los equipos que trabajan con los parlamentarios, que sería donde es más común esa práctica.

Contraloría tiene limitaciones legales. Desde el órgano contralor me aclararon que tienen limitaciones legales respecto a las instituciones que pueden fiscalizar. Su ámbito de acción es amplio, pero limitado por la ley al Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, municipios, empresas públicas y universidades estatales. La CGR no fiscaliza al Congreso ni a los parlamentarios.

Otras fiscalizaciones. En Contraloría señalan que este proceso de revisión es de rápida realización y no tiene todas las formalidades que exige un informe final de auditoría, porque estos cruces –cuyos resultados se exponen en un informe sobre “consolidados de información circularizada” (CIC)– no requieren mayores pruebas y validaciones en terreno.

En Contraloría señalan que este proceso de revisión es de rápida realización y no tiene todas las formalidades que exige un informe final de auditoría, porque estos cruces –cuyos resultados se exponen en un informe sobre “consolidados de información circularizada” (CIC)– no requieren mayores pruebas y validaciones en terreno. Otro cruce. La Contraloría también cruzó el otorgamiento de licencias de conducir con el registro de deudas de pensión de alimentos (CIC 4). Padres con registro de deudas de alimentos no pueden obtener o renovar licencias de conducir, pero son miles los casos. La CGR también denunció estos casos al Ministerio Público.

Desmienten casos en las Fuerzas Armadas. Ante los rumores de que entre las instituciones afectadas por licencias y viajes al extranjero están funcionarios de estas, el viernes se desmintió esa información, porque tienen sistemas de salud independientes para cada rama. Contraloría igual me dijo que está en proceso una revisión en dichas entidades públicas.

Complejo cruce de datos por cantidad de instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen el sistema de salud Capredena y cada rama cuenta con su servicio de salud independiente: la Fuerza Aérea tiene el CEAFOSS, la Armada tiene la Dirección de Sanidad, el Ejército la Divsal y Carabineros cuenta con Dipreca. Sin perjuicio de que cada rama debería –al igual que todas las instituciones públicas– realizar sus revisiones y cruce de información, la CGR está trabajando en esa materia.

Poder Judicial pendiente. Otro poder del Estado que podría ser escrutado, pero no por la CGR, es el Poder Judicial, revisando la situación de las autoridades y funcionarios de los juzgados, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, entre otros. La institución a cargo de esta revisión del Poder Judicial es la Corporación Administrativa y la propia Corte Suprema, que tiene facultades llamadas de “superintendencia directiva, correccional y económica” sobre todos los tribunales del país.

ANEF cambia tono. Llamó la atención entre autoridades de Gobierno el cambio de tono del presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, que comenzó el lunes condenando las prácticas y pidiendo medidas ejemplares contra los involucrados –“hay que rechazarlo, investigarlo y sancionarlo”–, pero a mediados de semana la organización sindical matizó.

Contra trabajadores. El martes en la tarde un comunicado de la organización señaló: “Desde ANEF nos parece, en primer lugar, que es un trabajo que no hay que desconocer, y que son hechos graves. No obstante, nos llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones, que son irregulares y faltan a la probidad, en contra de las y los trabajadores del Estado”.

Choque de trenes ANEF-Gobierno. Autoridades del Ejecutivo me señalaron que funcionarios y las organizaciones que los agrupan han manifestado molestia por el instructivo presentado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), solicitando que en un plazo de 72 horas levantaran sumarios a los involucrados. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tuvo que salir a apoyar la medida el jueves en el Chile Day de Nueva York.

Cuánto dura un sumario. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia me explicaron que el proceso de sumario puede durar más de un año y los sancionados tienen al menos tres instancias de apelación. Los detalles del proceso están en el Boletín Jurídico 27.

Extenso pliego de peticiones. En La Moneda me confirmaron la preocupación, porque a nueve meses del término del Gobierno aumentan considerablemente las demandas de los trabajadores por mejoras salariales y nuevos beneficios. Estas negociaciones las realizan en la Dipres y están a cargo de Luis Sánchez y Patricio Camus. Revisando en Ley del Lobby acerca de estas dos personas, sorprende la cantidad de solicitudes presentadas recientemente por organizaciones de funcionarios públicos. Preocupa una escalada de conflictos laborales.

CASO PROCULTURA PARTE II

Cooper amigo. El miércoles, en las actividades del 21 de mayo, un grupo de personas gritó a la comitiva presidencial y las autoridades la frase “Cooper, amigo, la gente está contigo”, en señal de rechazo al retiro del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, del caso ProCultura. En el Gobierno me dijeron que era un pequeño grupo del Movimiento Patriota. Una semana compleja para el Ministerio Público (MP).

Masticando el amparo. El pasado viernes 16 fue para el olvido en el Ministerio Público. El fallo del amparo presentado por el caso de la intervención del teléfono de Josefina Huneeus fue un duro golpe, que motivó la salida del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura. El nuevo fiscal, Juan Castro Bekios, tendrá que alegar ante la Suprema el amparo que cuestiona el trabajo de su antecesor.

Supremazo. En el Ministerio Público consideran complejo el alegato que tendrá que hacer Castro Bekios y las posibilidades de ganarlo son casi nulas, porque la Corte Suprema ha marcado una jurisprudencia que ha incrementado la presentación de amparos. En la Fiscalía consideran que no corresponde un amparo para excluir pruebas. Los abogados de Huneeus han declarado estar confiados de tener éxito en el máximo tribunal, aunque hay preocupación por composición de la Sala penal.

Rememorando “tiempos pretéritos”. Me llamó la atención que, a nivel de Gobierno, la defensa y en el Ministerio Público, coincidan en criticar las referencias a la dictadura: “Se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. En el MP no descartan la posibilidad de desistir de la presentación ante la Suprema; sin embargo, la posibilidad de lograr aclaración a este punto es relevante.

Preocupación. Ese viernes 16 en el MP hubo preocupación por la carpeta de la causa, en donde no se explicaba cómo llegaron los funcionarios al teléfono de Huneeus, y por eso el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitó un informe para el martes, antes de la presentación de la apelación. El detalle de cómo se llegó al número formó parte de la apelación y permitió descartar sospechas de irregularidades.

No sacar cuentas alegres. En la Fiscalía de Antofagasta me señalaron que el traslado de la causa a manos de Juan Castro Bekios no es una buena noticia para los involucrados en la investigación y me hicieron hincapié en que fue ese fiscal el que ordenó, en el caso Democracia Viva, la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, y es el que tiene en detención domiciliaria y desaforada a la diputada Catalina Pérez. Está pendiente realizar la audiencia de formalización en ProCultura.

Caso Cooper.El fiscal Cooper todavía goza de la confianza del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. En ese sentido, el análisis y avance que haga el fiscal Castro Bekios de ProCultura será importante y clave para el proceso de remoción que está pendiente contra el Fiscal Regional de Coquimbo en la Corte Suprema, por el caso de Karol Cariola. En un mes la Suprema podría resolver la situación de Cooper y ven difícil que el Pleno apoye su remoción.

MATTHEI Y EL EXAGERADO OPTIMISMO DE KAST

Balde de agua fría. “Esto está recién empezando, es una carrera de seis meses y en dos semanas habrá noticias”, me dijeron en el comando de Evelyn Matthei. La encuesta Cadem del pasado domingo fue una mala noticia, porque hubo empate con Kast en intención de voto espontáneo, luego de meses de liderazgo de la abanderada de Chile Vamos. El jueves, la encuesta Panel Ciudadano de la UDD mostró la consolidación de Kast como segundo, cinco puntos abajo de Matthei. El candidato republicano sonríe y no pierde la calma.

Estrategia exitosa. Kast entrega los anuncios, Arturo Squella enfrenta coyuntura política, así tienen divididas las tareas el candidato presidencial y el presidente del Partido Republicano. Serían clave las redes sociales y la campaña que está a cargo de Cristián Valenzuela.

Análisis republicano. En la tienda de Kast consideran que “el despliegue de 40 economistas fue un derroche de nombres sin mensaje claro y con mucho piñerismo”. También consideran irrelevante la fortaleza de Matthei respecto a “equipos con experiencia que conocen el Estado”. Creen que el tema del piñerismo es un punto débil de Matthei, porque “son los que produjeron y condujeron el estallido social”.

La buena noticia de Kaiser. En este exceso de optimismo republicano, han llegado al paroxismo de considerar que la candidatura de Johannes Kaiser es buena noticia. Así lo señaló José Antonio Kast en T13Radio este viernes, cuando la ausencia de Kaiser es la que permitiría aumentar el apoyo a J. A. Kast y asegurar su paso a segunda vuelta. Demasiado optimismo en los cuarteles de Kast.

Pura ilusión. El comando de Matthei me entregó respuestas a cada una de estas “ilusiones del comando de Kast”. Primero, “el piñerismo fue el que creó empleo, reconstruyó Chile después del terremoto, sacó a los 33 mineros y realizó la campaña de vacunación más exitosa del continente”, retrucan. Segundo, “la situación de incertidumbre que enfrentan el país y el mundo no tolera experimentos de personas sin experiencia en la tarea de gobernar, como la que ofrece Republicanos”. Un Gobierno de Kast sería “repetir el amateurismo de Boric”, me retrucan en el comando de Matthei.

Agencias trabajando. El comando está en proceso de consolidación, con Diego Paulsen como generalísimo de campaña; Carla Munizaga como jefa de comunicaciones; y el histórico asesor Cristián Torres, siempre junto a Evelyn Matthei. En dos semanas más comienza la campaña de la candidata de Chile Vamos.

TRES PREGUNTAS A ALFREDO MORENO

El martes, en una exposición en el centro de estudios Espacio Público, me sorprendió Alfredo Moreno, que copresidió la Comisión para la Paz y Entendimiento, por su molestia con las declaraciones que diversos sectores habían realizado sobre el documento entregado a principios de mayo al Presidente de la República. En el encuentro de Espacio Público, Moreno fue muy gráfico y lamentó haber escuchado “tantas cabezas de pescados”.

El jueves, el Presidente Gabriel Boric realizó cadena nacional para anunciar la implementación de las medidas propuestas en el documento. Le preguntamos a Moreno sobre su estado de ánimo ante estas propuestas presidenciales:

-¿Cómo evalúa los anuncios del Presidente?

-Los anuncios son positivos, pues señala que acogerá la totalidad de las propuestas de la Comisión e inicia el largo camino para concretarlas. De especial relevancia es lo señalado en el primer punto, donde destaca que “la conclusión de la Comisión sobre el actual Sistema de Tierras Indígenas es categórica. No solo es deficiente sino que es uno de los principales factores que agravan y perpetúan el conflicto”. Otro aspecto fundamental es el envío de un proyecto de ley para reparar a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo, quienes han sido olvidados y dejados solos en los últimos 30 años, en forma independiente con lo que suceda con los cambios a la Ley Indígena.

-¿Cuál de todos estos anuncios deben ser prioridad en el trámite legislativo o su implementación?

-Hay numerosos temas que, por afectar a los pueblos indígenas, requieren Consulta Indígena previa, la cual será muy importante por la magnitud de los cambios propuestos. En el intertanto, las materias que no la requieren pueden avanzar en el Congreso. En todo caso, lo más importante, a mi juicio, es mantener este tema como algo de Estado y tomar conciencia de que la aprobación de las leyes y su implementación incluirá a los futuros gobiernos y parlamentarios. Por el contrario, si no se logra avanzar, serán los futuros gobernantes quienes deberán enfrentar el conflicto con las actuales condiciones, las cuales según el Informe de la Comisión seguirán deteriorándose.

-¿Cómo explica que su sector político diera una mala recepción a las propuestas de la Comisión que encabezó?

-Las primeras reacciones curiosamente fueron sin conocer el informe ni haberlo leído. Mi experiencia ha sido que, en la medida que las personas conocen el informe y comprenden sus propuestas, la reacción es muy positiva. La mayoría de las críticas nacen de confundir el catastro de la durísima situación actual, que expresamente se nos solicitó realizar, con la Propuestas de la Comisión que, precisamente, apuntan a resolver cada uno de los problemas actuales.

CONVERSACIONES DE PASILLO

–Desafuero y formalización del diputado Joaquín Lavín. En medio del caso ProCultura, quedó relegada a segundo plano la investigación contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y su esposo diputado, Joaquín Lavín León (ex-UDI). En los próximos días sería la audiencia para solicitar su desafuero.

La causa del diputado Lavín comenzó a complicarse cuando en marzo tuvo la calidad de imputado por las investigaciones de “posibles actos de corrupción”.

Fiscal Encina. Según adelantaron fuentes vinculadas al caso, prontamente el diputado Lavín enfrentará a la fiscal Constanza Encina, la misma que lleva el caso contra su esposa en la causa por la Municipalidad de Maipú.

Según adelantaron fuentes vinculadas al caso, prontamente el diputado Lavín enfrentará a la fiscal Constanza Encina, la misma que lleva el caso contra su esposa en la causa por la Municipalidad de Maipú. Lista de posibles delitos. La Fiscalía indaga a Lavín por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

La Fiscalía indaga a Lavín por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. La fiscal Encina deberá solicitar el desafuero del diputado Lavín antes para pedirle cautelares.

Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) va a cumplir dos meses en paro. A principios de mayo contamos que la CAJ llevaba más de treinta días en paro, con todas las complicaciones que eso implica para quienes no tienen otra posibilidad de apoyo legal que la que les entrega este organismo. El viernes supe que la CAJ completa 52 días en huelga, es decir, van a completar dos meses sin trabajar.

Dos meses. Los funcionarios de la institución están a 8 días de cumplir dos meses ausentes y sin atender las miles de causas de familia, trabajo, civiles y de infancia que necesitan atención en tribunales.

Los funcionarios de la institución están a 8 días de cumplir dos meses ausentes y sin atender las miles de causas de familia, trabajo, civiles y de infancia que necesitan atención en tribunales. Todos contentos con el paro. Las corporaciones de Tarapacá y Antofagasta, junto a la de Valparaíso, están en un 70% de acuerdo con el paro. La Metropolitana tiene un 60% de adhesión y en la del Biobío un 80% adhiere a la movilización.

Las corporaciones de Tarapacá y Antofagasta, junto a la de Valparaíso, están en un 70% de acuerdo con el paro. La Metropolitana tiene un 60% de adhesión y en la del Biobío un 80% adhiere a la movilización. Incumplimiento de turnos éticos. En el Ministerio de Justicia señalan que la CAJ atiende más de cien mil causas al año en temas de familia, civiles, de trabajo e infancia, y los profesionales en paro no están cumpliendo con los turnos éticos para atender público. Preocupa la situación de causas por delitos sexuales y tutela de vulneraciones a la infancia.

En el Ministerio de Justicia señalan que la en temas de familia, civiles, de trabajo e infancia, y los profesionales en paro no están cumpliendo con los turnos éticos para atender público. El acuerdo de homologación firmado en 2023 se ha cumplido parcialmente. La falta de recursos asignados en el Presupuesto de la Nación ha impedido la transferencia desde el Ministerio de Hacienda para seguir cumpliendo con lo acordado.

Operadores del Transantiago en crisis, mientras ministro de Transportes está en Alemania. Entre el 20 y el 23 de mayo se realizó en Leipzig (Alemania) ITF 2025 o Cumbre de Resiliencia del Transporte al Shock Global, bajo la presidencia temporal de Chile (2024-2025) y la participación de los 69 países que forman parte del Foro de Transporte Internacional.

Conocí el evento por los operadores del Transantiago que me explicaron la crisis del sector, porque no se han cumplido las proyecciones de ingresos que presentó el Ministerio de Transportes –en la administración del Gobierno anterior–, en la licitación que ganaron las tres empresas operadoras del Transantiago. Mi interlocutor lamentó la ausencia del ministro en momentos tan complejos para los operadores.

que me explicaron la crisis del sector, porque no se han cumplido las proyecciones de ingresos que presentó el Ministerio de Transportes –en la administración del Gobierno anterior–, en la licitación que ganaron las tres empresas operadoras del Transantiago. Pérdidas por US$ 40 millones. Los operadores denuncian que, desde el estallido social y luego por la pandemia, las transacciones del transporte público siguen un 18% por debajo de lo que había el 2018 y que, en los últimos dos años, los tres operadores (Red Bus Urbano, Santiago Transporte Urbano y Metropol) acumulan pérdidas por US$ 40 millones. Los operadores cuestionan la ausencia del ministro Muñoz en la búsqueda de soluciones a esta crisis, que quedó en manos de Paola Tapia , jefa del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM).

Los operadores denuncian que, desde el estallido social y luego por la pandemia, las transacciones del transporte público siguen un 18% por debajo de lo que había el 2018 y que, en los últimos dos años, los tres operadores acumulan pérdidas por US$ 40 millones. , Ministro chileno tuvo rol protagónico en el encuentro. Entendible la molestia de los operadores, pero hay que reconocer que el evento estuvo presidido por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que estuvo en gran parte de las mesas de discusión y encabezó la apertura y cierre en su calidad de presidente. Un operador me dijo con maldad: “Está hablando de un país imaginario”.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 26 de mayo

Debate presidencial en Radio ADNde cara a las primarias oficialistas.

Martes 27 de mayo

Finalizan las elecciones del Consejo General de la Sofofa 2025-2029.

Miércoles 28 de mayo

Audiencia de revisión de prisión preventiva de Luis Hermosilla.

Revisan la prisión preventiva de Rinett Ortiz Rivera, dueña de las fundaciones Folab y Educc.

Viernes 30 de mayo

Finaliza el plazo para formalizar la creación del Comité Nacional de Ausentismo.

Comienza oficialmente el periodo de campaña para las primarias oficialistas.

Domingo 1 de junio

Última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

RINCÓN DEL LOBBY

ANEF no participa de la Ley del Lobby. En medio del escándalo por el resultado que obtuvo Contraloría del cruce entre licencias médicas y salidas al extranjero, revisé indicadores de transparencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF). En marzo de este año fue aprobada la solicitud de la ANEF de quedar fuera de la Ley del Lobby.

José Pérez Debelli, presidente de ANEF, destaca el triunfo, señalando que “es positivo, como una nueva indicación que aglutine que las y los dirigentes sindicales público-privados no somos lobbistas sino sindicalistas. En esa línea, se rechazó la primera indicación que habían puesto los parlamentarios a petición nuestra como ANEF y quedó para la próxima sesión votar esta nueva indicación que, para nosotros, nos da la conformidad de, una vez por todas, salir de esta ley (Ley del Lobby), porque nosotros no defendemos intereses financiados, somos representantes de las y los trabajadores”.

destaca el triunfo, señalando que “es positivo, como una nueva indicación que aglutine que las y los dirigentes sindicales público-privados no somos lobbistas sino sindicalistas. En esa línea, se rechazó la primera indicación que habían puesto los parlamentarios a petición nuestra como ANEF y quedó para la próxima sesión votar esta nueva indicación que, para nosotros, nos da la conformidad de, una vez por todas, salir de esta ley (Ley del Lobby), porque nosotros no defendemos intereses financiados, somos representantes de las y los trabajadores”. Para mi sorpresa, encontré el martes 11 de marzo un comunicadoque informa que el mundo sindical quedará fuera de la Ley del Lobby, “en concordancia con el Gobierno”.

RECOMENDACIÓN: “LA HORA DE LOS PERPLEJOS” DE 1997

Conversación fumando en una biblioteca. Un amigo me envió un video disponible en YouTube del programa “La hora de los perplejos”, de 1997, que conducía el periodista Sergio Marras y en que participan como panelistas Rafael Otano y tres fumadores compulsivos: Alfredo Jocelyn-Holt, Carlos Peña y un actor clave de la ciencia política chilena, Norbert Lechner (1939-2004).

El futuro de Chile. La conversación ocurrió hace 28 años y el tema era “La chilena ilusión del futuro”, en años en que gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Chile crecía a tasas del 7,4%.

La conversación ocurrió hace 28 años y el tema era “La chilena ilusión del futuro”, en años en que gobernaba Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Chile crecía a tasas del 7,4%. El cientista político alemán-chileno, Norbert Lechner, destaca en el programa los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos de junio-julio de ese año, en que el 27% consideraba que la situación del país en el futuro sería mala, mientras el 22% estimaba que sería buena.

destaca en el programa los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos de junio-julio de ese año, en que el 27% consideraba que la situación del país en el futuro sería mala, mientras el 22% estimaba que sería buena. Alfredo Jocelyn-Holt habla sobre el surgimiento de Internet , que permitiría estar haciendo una cosa simultáneamente en dos lugares. Lechner abordaba los efectos que tendría la privatización de problemas públicos, como la salud en las isapres y las pensiones en las AFP. Peña celebraba la creación de un mundo más diverso, que reconoce las diferencias.

, que permitiría estar haciendo una cosa simultáneamente en dos lugares. abordaba los efectos que tendría la privatización de problemas públicos, como la salud en las isapres y las pensiones en las AFP. celebraba la creación de un mundo más diverso, que reconoce las diferencias. Todos coincidían en que el desafío era establecer nuevos espacios de encuentro, que crearan las pautas de sociabilidad del futuro. Tarea pendiente.

Y hasta aquí llega nuestro +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.