Turismo y creatividad: Chile diseña una nueva agenda para fortalecer su identidad territorial

Chile avanza hacia un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en la innovación, la identidad cultural y la sostenibilidad. Con ese objetivo se llevó a cabo el encuentro “Inspiración para el diseño de experiencias de turismo creativo”, una instancia que reunió en Valparaíso a más de un centenar de actores del ecosistema turístico, cultural y académico.

El evento fue organizado por Transforma Turismo, programa impulsado por Corfo, en el marco de la creación de una Agenda Nacional de Turismo Creativo, iniciativa que busca diversificar la oferta turística del país e integrar las industrias culturales y creativas al desarrollo territorial.

Cultura, creatividad y turismo

La actividad se desarrolló en el Museo del Inmigrante, en Valparaíso, y reunió a operadores turísticos, guías, agentes culturales y representantes institucionales que compartieron experiencias sobre cómo la creatividad puede transformar la forma de vivir y ofrecer el turismo en Chile.

El programa incluyó presentaciones sobre los lineamientos de la Agenda Nacional de Turismo Creativo y un conversatorio con destacadas figuras del sector, entre ellas Francisca Maturana (Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, MINCAP), Angie Almendras (Subsecretaría de Turismo), Mauricio Cifuentes (gerente de Chilecreativo) y Evelyn Henríquez (presidenta de ChileSertur), moderados por Marilyn Masbernat, gerenta de Transforma Turismo.

Durante la jornada también se presentaron casos inspiradores de turismo creativo, como la Granja Aromática Los Aromos (Limache), el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, Valparaíso Street Art y Ecomapu Travel, ejemplos que demuestran cómo la identidad local y la innovación pueden generar experiencias turísticas únicas y sostenibles.

Hacia una agenda nacional que potencie el turismo creativo

La iniciativa forma parte del trabajo colaborativo del Comité Gestor Nacional de Turismo Creativo, creado en 2023 e integrado por instituciones como la Subsecretaría de Turismo, Sernatur, Mincap, ChileSertur, la Red Nacional de Territorios Creativos (RNTC) y los programas Transforma Turismo y Chilecreativo, ambos impulsados por Corfo.

Marilyn Masbernat, gerenta de Transforma Turismo, destacó que el trabajo conjunto de las distintas instituciones busca construir una agenda nacional que potencie las experiencias creativas en todo el país, integrando a los territorios y sus comunidades.

Una oportunidad para el desarrollo local

Por su parte, Evelyn Henríquez, presidenta de ChileSertur, subrayó que “el turismo creativo nos invita a conectar la autenticidad de cada territorio con su desarrollo económico local y sus comunidades. Además, contribuye significativamente al relato país, ya que las experiencias creativas generan un vínculo emocional que conecta a los visitantes con la cultura local y el patrimonio, a la vez que fortalece la sostenibilidad de los destinos”.

El evento concluyó con un espacio de networking y colaboración, donde los participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo los vínculos entre cultura, creatividad y turismo, con miras a construir un modelo más sostenible, participativo y de alto valor agregado para las comunidades y los visitantes.

La creación de la Agenda Nacional de Turismo Creativo marca un paso importante hacia la consolidación de Chile como destino de experiencias únicas, donde la creatividad, la cultura y la identidad local son el centro del desarrollo turístico.

Con este enfoque, el país busca posicionarse no solo como un destino de paisajes naturales, sino también como un espacio donde la cultura, la innovación y la participación ciudadana se integran para ofrecer experiencias con sentido y valor para el visitante.