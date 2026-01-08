Coach de élite mundial del surf llega a Puertecillo para entrenar y formar a jóvenes talentos

Un entrenador de clase mundial desembarca en Chile para potenciar las habilidades de jóvenes surfistas y promover una cultura de respeto por el océano. Playa Puertecillo, uno de los destinos surf más emblemáticos del país, recibirá entre el 5 y el 10 de enero a Leandro Dora, figura clave en la formación de campeones mundiales, en un programa formativo que destaca por integrar técnica, valores y conexión con el entorno natural.

Playa Puertecillo está ubicada en el litoral central de Chile, entre las comunas de Navidad y Litueche en la Región de O’Higgins, y se caracteriza por su entorno natural y oleaje ideal para el surf y otros deportes acuáticos.

Esta extensa franja costera de arena negra y grandes acantilados ha sido históricamente un destino preferido por surfistas nacionales e internacionales por sus olas de punto izquierdo que permiten recorridos largos y fluidos, especialmente con condiciones de mar y viento adecuadas para este deporte.

Además de su atractivo deportivo, Puertecillo ofrece actividades complementarias que incluyen excursiones a dunas y cuevas rocosas, pesca recreativa y contacto directo con la naturaleza, lo que lo convierte en un oasis para quienes buscan experiencias al aire libre.

Leandro Dora: experiencia mundial al servicio del surf chileno

Leandro Dora es un entrenador con trayectoria internacional en el surf profesional, conocido por trabajar con figuras como Adriano de Souza, campeón mundial de surf en 2015, así como con otros riders del circuito profesional como Yago Dora y Jack Robinson.

Su enfoque combina técnica avanzada, acondicionamiento físico y preparación mental, elementos que busca transmitir a la nueva generación de surfistas chilenos en Puertecillo.

Entre el 5 y el 10 de enero, más de 20 jóvenes provenientes de distintas regiones del país tendrán la oportunidad de entrenar directamente con Dora, en un programa que va más allá de la mera técnica de surf para incorporar valores como disciplina, vida sana, amistad y respeto por el mar.

Puertezion y el surf con conciencia ambiental

Este entrenamiento se enmarca dentro del proyecto Puertezion, liderado por el surfista local Cristian “Titán” Durand, figura influyente en la escena surf chilena. La iniciativa busca formar surfistas completos, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también con una fuerte conciencia ambiental y comunitaria.

Durand destaca que la presencia de Dora en Puertecillo no solo tiene un impacto técnico para los jóvenes, sino que refuerza un mensaje clave: el surf implica respeto por el mar, la comunidad y el estado natural de las playas.

“En Puertecillo tenemos un entorno único, y si queremos que siga entregándonos estas olas perfectas, debemos cuidarlo tal como cuidamos nuestra práctica. El trabajo con Leandro potencia ese mensaje: formar surfistas completos, con disciplina y alto

rendimiento, pero también con la conciencia de que proteger el estado natural de esta playa es

parte esencial de nuestra identidad”, señaló Durand.

Un impulso para el talento local

La llegada de un coach de alto rendimiento internacional como Leandro Dora representa una oportunidad única para el desarrollo del surf en Chile.

Al combinar la reputación de Puertecillo como lugar de entrenamiento con la experiencia de Dora y la metodología de Puertezion, se espera que esta iniciativa no solo mejore las habilidades de los participantes, sino que también inspire a otros jóvenes talentos a comprometerse con una práctica deportiva responsable y respetuosa del entorno natural.