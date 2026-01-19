Lanzan programa de formación de innovación y tecnología en empresas turísticas de la RM

El turismo es un sector estratégico para la región, concentrando cerca del 40% de los viajes nacionales y aproximadamente el 15% de la demanda turística del país, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de negocio más resilientes, eficientes y alineados con las nuevas demandas del mercado.

En este contexto y con el objetivo de impulsar un turismo más innovador, sostenible y preparado para los desafíos del cambio climático, se realizó el lanzamiento de Academia ClimaTech Turismo 4.0, programa Viraliza de formación gratuita para el emprendimiento y la innovación, impulsado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo y ejecutado por Sustenta Innova, dirigido a empresas y emprendimientos turísticos de la Región Metropolitana.

Academia ClimaTech Turismo 4.0 ofrece un programa formativo presencial de 40 horas, estructurado en una Semana Inmersiva Internacional, que combina contenidos de innovación turística, sostenibilidad y adaptación climática, descarbonización, economía circular, tecnologías y digitalización, junto con actividades territoriales y acompañamiento experto.

El programa está dirigido a emprendimientos turísticos rurales o patrimoniales, alojamientos, operadores y empresas de experiencias, servicios gastronómicos, agencias de viaje, así como a negocios vinculados a smart cities, planificación urbana y sostenibilidad que impacten al turismo.

Durante las 40 horas presenciales, los participantes obtendrán herramientas prácticas para gestionar riesgos y oportunidades climáticas, rediseñar sus modelos de negocio con enfoque sostenible e integrar tecnologías aplicadas al turismo, fortaleciendo su competitividad y proyección.

Al respecto, la directora regional de Corfo, Gloria Moya, señaló que “la Academia Climatech es un espacio para el fortalecimiento de competencias pensado para acercar la innovación, la tecnología y la sustentabilidad a las empresas turísticas de la Región Metropolitana, en una comunidad de aprendizaje que incorpore herramientas para la adaptación y resiliencia empresarial frente al cambio climático que nos desafía”.

Entre los beneficios del programa destacan la formación especializada, el acceso a herramientas prácticas, la vinculación con una red de expertos nacionales e internacionales, entre ellos Trend Smart Cities, además de actividades de valor agregado como la Semana Inmersiva Internacional y visitas territoriales, junto con acompañamiento y comunidad para apoyar la implementación real de estrategias climáticas.

La convocatoria está abierta hasta el 31 de enero de 2026, es solo para la Región Metropolitana y cuenta con cupos limitados. Postulación online: www.sustentainnova.cl