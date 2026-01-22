Presentan la nueva plataforma de Chile Travel en la inauguración de Fitur 2026

Chile aterriza un año más en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de España, para mostrar sus novedades y atractivos turísticos para el mercado internacional, destacando su la amplia oferta de servicios turísticos y experiencias de las cinco macrozonas del país: zona norte, con el desierto de Atacama; los valles centrales, con el enoturismo; la zona sur de lagos y volcanes, importante foco de turismo aventura; la Patagonia chilena, un destino de naturaleza de clase mundial; y Rapa Nui.

En el marco de la inauguración del stand de Chile, se presentó oficialmente la renovada plataforma Chile.travel, el sitio oficial de promoción turística del país, ante autoridades, profesionales del sector y representantes de la industria turística internacional.

La plataforma incorpora contenidos renovados con foco en experiencias y productos turísticos, junto con una optimización integral de la información. Entre sus principales novedades, destaca la incorporación del idioma francés, que se suma a español, inglés, portugués y alemán, reforzando el alcance del sitio en mercados prioritarios de Europa.

Asimismo, Chile.travel integra mapas geolocalizados e interactivos, planificadores de rutas, itinerarios sugeridos, un buscador con filtros mejorados, una sección de preguntas frecuentes sobre Chile y contenidos oficiales actualizados en materia de seguridad y recomendaciones de viaje. El sitio presenta, además, un mejor rendimiento técnico, mayor seguridad y una estructura preparada para incorporar futuras soluciones basadas en inteligencia artificial.

Al respecto, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, “la renovación de Chile.travel es una herramienta central de nuestra estrategia de promoción internacional. Viajar por Chile es una experiencia única, pero también es un desafío de planificación, especialmente para mercados de larga distancia, como el europeo. Con esta nueva versión del sitio buscamos que ese proceso sea simple, claro y confiable, ofreciendo una experiencia digital más visual, intuitiva y experiencial, que posicione a Chile.travel como el punto de partida esencial para descubrir y recorrer nuestro país”.

Chile en Fitur: apertura al mercado europeo en 2026

Fitur es uno de los principales encuentros globales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En su edición número 46, reúne a más de 255.000 asistentes, entre ellos 155.000 profesionales del sector, con alto poder de decisión, además de 9.500 empresas, 156 países representados y 884 expositores con stand, distribuidos en nueve pabellones.

La participación de Chile en la primera feria turística del año está encabezada por la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, y el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, quienes lideran una delegación compuesta por 28 representantes de servicios, productos y destinos turísticos nacionales, con una agenda orientada a la promoción internacional, generación de alianzas estratégicas y apertura de nuevas oportunidades comerciales, especialmente en el mercado europeo.

Durante la primera jornada, dedicada al público profesional, Chile hizo el lanzamiento oficial del stand nacional, dando el puntapié de inicio de nuestra presentación al mundo, con activaciones diarias para mostrar también productos chilenos estrella.

Para Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo, estar nuevamente representando al país en el mercado europeo significa “visibilizar la riqueza y diversidad de nuestros destinos regionales y el trabajo que realiza toda la industria turística a lo largo del país. Esta feria nos permite mostrar una oferta alineada con la sostenibilidad, la protección de nuestros territorios y el desarrollo económico local, fortaleciendo la relación con el mercado europeo y generando nuevas oportunidades para que más destinos, empresas y comunidades sean parte del crecimiento del turismo en Chile”.