Plaza Ñuñoa se transforma en un escenario medieval con feria nocturna gratuita para toda la familia

Plaza Ñuñoa cambiará su fisonomía habitual para trasladar a vecinos y visitantes a la Edad Media. Entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero, el sector norte del emblemático punto de encuentro capitalino será el escenario de la Feria Nocturna Medieval, una iniciativa gratuita que combinará cultura, recreación y emprendimiento local, aprovechando además la renovada iluminación del lugar.

La Feria Nocturna Medieval se desarrollará entre las 16:00 y las 23:00 horas y está pensada como una experiencia abierta a todo público. Durante las tres jornadas, Plaza Ñuñoa reunirá a más de 50 expositores, entre artesanos y cervecerías, junto a una programación que busca recrear el ambiente medieval a través de distintas expresiones culturales.

Juegos y combates medievales, concursos, música típica de la época, cosplay temático y actividades interactivas formarán parte del panorama, ofreciendo una experiencia inmersiva tanto para niños como para adultos.

La propuesta apunta a convertir el espacio público en un punto de encuentro nocturno seguro, atractivo y dinámico.

Un impulso al comercio local y la cultura en Ñuñoa

La actividad es organizada por la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, en colaboración con la Municipalidad de Ñuñoa y se enmarca en los esfuerzos por seguir posicionando al Barrio Plaza Ñuñoa como un polo cultural, turístico y gastronómico de la comuna.

El presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Emprendedores de Ñuñoa, Hugo Córdova, destacó el sentido comunitario del evento y su impacto en el entorno barrial. “La Feria Nocturna Medieval es una invitación a reencontrarnos en el espacio público, a disfrutar de la cultura, el emprendimiento local y la vida de barrio. Queremos que las familias vivan una experiencia distinta, en un entorno renovado y con una programación de calidad que pone en valor a nuestros emprendedores y a Plaza Ñuñoa como polo cultural, gastronómico y turístico”, señaló.

Trabajo colaborativo y panoramas gratuitos

Desde la organización subrayan que este tipo de iniciativas son posibles gracias al trabajo conjunto entre actores públicos y privados. En ese sentido, Hugo Córdova recalcó que estos eventos reflejan un esfuerzo sostenido por dinamizar la economía local y ofrecer alternativas de esparcimiento accesibles para la comunidad.

Asimismo, enfatizó que la feria es parte de una estrategia más amplia para fortalecer el comercio de barrio y promover actividades culturales gratuitas y seguras, especialmente durante el período estival, cuando la comuna concentra una alta afluencia de público.

Un panorama imperdible del verano

La Feria Nocturna Medieval de Plaza Ñuñoa se proyecta como uno de los panoramas destacados del verano en la Región Metropolitana, combinando historia, fantasía y entretención en un espacio especialmente acondicionado para disfrutar durante la noche.

Con entrada liberada y un enfoque familiar, la invitación es a recorrer, participar y dejarse llevar por una experiencia distinta en uno de los espacios más tradicionales de Ñuñoa, que por unos días se transformará en un verdadero escenario medieval al aire libre.