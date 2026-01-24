Viña del Mar realizará nueva jornada de adopción ante aumento de animales abandonados

En un escenario marcado por el aumento de animales en situación de abandono en la Región de Valparaíso, este sábado se desarrollará en Viña del Mar una nueva jornada de adopción de perros y gatos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y facilitar el encuentro entre mascotas y familias.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Católica de Chile, en la Región de Valparaíso existen más de 55 mil perros en situación de abandono, una cifra que evidencia la urgencia de generar espacios que impulsen la adopción y el cuidado responsable de animales.

En ese contexto, este sábado 24 de enero, entre las 14:00 y las 19:00 horas, se realizará una nueva edición de “Amigos del corazón”, jornada de adopción organizada por la Fundación Animal Paraíso junto a Mall Marina, en el acceso principal del centro comercial, ubicado en 14 Norte con Avenida Libertad, en Viña del Mar.

La actividad busca conectar a perros y gatos rescatados con personas y familias dispuestas a asumir un compromiso responsable, entendiendo la adopción como una decisión de largo plazo.

30 mascotas esperan una familia

En esta edición, cerca de 30 perros y gatos estarán disponibles para adopción, todos ellos en búsqueda de un hogar definitivo. Desde la organización destacan que estas instancias no solo permiten dar una segunda oportunidad a los animales, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del bienestar animal.

“Este sábado, los invitamos a conocer a los 30 perros y gatos que esperan encontrar un hogar definitivo a través de “Amigos del corazón”. Junto a la Fundación Animal Paraíso seguimos trabajando para reducir la sobrepoblación de animales abandonados, dándoles la posibilidad de tener una familia que los quiera y los cuide”, dijo Horacio Graniffo, Gerente de Mall Marina.

Qué considerar antes de adoptar

Desde la Fundación Animal Paraíso recalcan que adoptar implica evaluar distintos factores, más allá del entusiasmo inicial. El objetivo es asegurar que la mascota se adapte adecuadamente al entorno y a la dinámica familiar.

En esa línea, Gonzalo Fernández, vocero de la fundación, enfatizó la importancia de analizar el estilo de vida, el espacio disponible y los cuidados que requiere cada animal.

“No es lo mismo tener un perrito viviendo en una casa o en un departamento, por lo mismo es importante considerar no sólo el tamaño, sino los niveles de energía, edad y temperamento y la importancia de los paseos para asegurar que la mascota que llegue a nuestro hogar se adapte a nuestro estilo de vida”, expresó Fernández.

La adopción como tendencia en Chile

Las cifras muestran un cambio en la forma en que las familias chilenas se vinculan con las mascotas. Según el Registro Nacional de Mascotas, el 57% de quienes tienen perro adoptó un mestizo, mientras que solo el 13% compró su mascota, de acuerdo con el informe “El Chile que viene 2024” de Cadem.

Estos datos reflejan un aumento en la conciencia social respecto de la adopción y la tenencia responsable, una tendencia que jornadas como “Amigos del corazón” buscan seguir fortaleciendo desde los territorios.