Fortaleciendo la red de carga para potenciar un enoturismo responsable en Chile

Citybest X, una plataforma de movilidad eléctrica orientada al turismo sustentable, en conjunto con viñedos y cadenas hoteleras, está fortaleciendo la red de carga urbana en pos de un turismo sustentable. El objetivo es brindar una experiencia de viaje para todos los pasajeros, con ofertas completas de rutas ecoamigables, a través de acceso total e información general sobre cómo cuidar el medio ambiente viajando en un vehículo 100% eléctrico, parte del ecosistema de Citybest X y su electromovilidad con sentido.

En este camino, se han generado alianzas con las principales cadenas hoteleras de la Región Metropolitana y con bodegas a nivel nacional, insertas en los principales valles productores de vino en Chile. Destacan actualmente hoteles boutique como Taka Matanzas y Noi Blend, junto a las viñas Maquis, MontGras, Ravanal, Valle Secreto, Polkura y Laura Hartwig, concentradas en los valles de Colchagua y Cachapoal, entre otras.

Actualmente, y con el fin de proporcionar e instalar infraestructura de carga eléctrica en hoteles y viñedos para vehículos eléctricos —impulsando además el modelo de viajes sin huella de carbono y el enoturismo sustentable en Chile, Perú y próximamente en Mendoza, Argentina—, Citybest X ha suscrito acuerdos desde 2024 a la fecha con la industria de cargadores eléctricos. En este ámbito, destacan las marcas EVINKA y ORBIS, que permiten fortalecer la red de carga eléctrica mediante el formato de 22 kW.

Para el CCO de Citybest X, Gonzalo Casanga, el objetivo es “fortalecer la red de carga y potenciar un enoturismo responsable con el medio ambiente en la región”.

Finalmente, en este proceso ya han comenzado las encuestas de satisfacción, que generan información relevante para mejorar las expectativas de viaje de los pasajeros de las rutas nacionales e internacionales, quienes consideran que el turismo sustentable es parte fundamental de su experiencia de viaje.

El compromiso en el Valle de Colchagua

Viña Maquis y MontGras continúan avanzando considerablemente con proyectos sólidos y colaborativos, que refuerzan su posicionamiento sustentable dentro de la industria y que, además, a través de iniciativas abiertas, benefician al resto del sector.

En este sentido, ambas viñas han logrado sumar valor en cada eslabón de la cadena productiva, consolidando su estatus como viñas sostenibles, con conciencia social y pioneras en iniciativas colaborativas e innovadoras. Es decir, buscan que las buenas prácticas que han demostrado funcionar internamente y que repercuten en una mayor calidad se extiendan al resto de la industria.

Concretamente, proyectos como Ninquén —“el viñedo más sustentable y lindo de Chile”— suman en 2026 la recertificación del Código de Sustentabilidad de Wines of Chile, versión 5.2, en el caso de Viña MontGras. Por su parte, Viña Maquis ha ampliado su alcance social, promoviendo una interacción directa con el entorno a través del relacionamiento comunitario. En este ámbito, se destaca el apoyo a jóvenes talentos del arte local, proveedores y pequeños productores de la zona, mediante charlas, orientación y el uso de sus instalaciones para recibir a turistas nacionales e internacionales, quienes pueden conocer y visibilizar estas iniciativas emprendedoras.

De esta forma Citybest X busca que viajar —especialmente en contextos turísticos y enoturísticos— sea una experiencia cómoda, informada y coherente con el cuidado del medio ambiente, integrando electromovilidad, destinos y servicios.

