Climb Festival 2026 vuelve a Valdivia con psicobloc y caída libre sobre el río Calle Calle

Valdivia volverá a ser escenario de una de las competencias de escalada más singulares del país. El Climb Festival 2026 regresará en febrero al sur de Chile con una propuesta que combina psicobloc, velocidad y un entorno urbano-natural que ya se ha convertido en parte del sello del evento.

La nueva edición se realizará entre el 13 y el 15 de febrero de 2026 en el Puente Pedro de Valdivia, punto emblemático de la ciudad que nuevamente será intervenido para albergar una estructura de escalada de más de 15 metros de altura. El recorrido culmina con una caída directa al río Calle Calle, característica que distingue a esta competencia de otras disciplinas de la escalada deportiva.

El evento se ha consolidado como una de las actividades deportivas más llamativas del verano en el sur de Chile, atrayendo tanto a escaladores como a público general que se acerca a presenciar un formato poco habitual en espacios urbanos.

Psicobloc: escalada sin cuerdas y con el agua como protección

La disciplina central del festival será el psicobloc, modalidad que se practica sin cuerdas ni arneses y que utiliza el agua como sistema de seguridad. Esta técnica exige fuerza, precisión y una lectura rápida de los movimientos, ya que cualquier error implica una caída directa al río.

El carácter visual del psicobloc ha sido clave en el crecimiento del Climb Festival, convirtiéndolo en un espectáculo deportivo que trasciende a la propia comunidad escaladora y se integra al paisaje de la ciudad.

“Cada edición del Climb Festival demuestra el potencial que tiene Chile para albergar eventos de nivel mundial. Queremos que los deportistas vivan una experiencia de pura energía, viéndose desafiados por el ambiente y enfrentando un formato que pone a prueba sus entrenamientos y su capacidad de competir bajo presión”, señala Patricio Jarpa, Marketing Manager de The North Face.

Competencia de velocidad y requisitos de participación

La competencia se desarrollará bajo el formato de velocidad, donde los participantes compiten en duelos directos y avanzan según el menor tiempo de ascenso. El evento contará con 120 cupos disponibles y estará abierto exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Uno de los requisitos fundamentales para participar es saber nadar, condición indispensable considerando que el recorrido finaliza con una caída al río Calle Calle, elemento central del diseño de la prueba.

Durante los días del festival, Valdivia se transformará en un punto de encuentro para deportistas, aficionados a la escalada y personas interesadas en actividades al aire libre. El Climb Festival 2026 se presenta como un panorama gratuito y abierto al público, que combina deporte, ciudad y naturaleza en un formato poco frecuente dentro del calendario estival.

La información oficial sobre inscripciones, requisitos y programación será difundida a través de los canales del evento en las semanas previas a su realización.