DNEWS estrena “Finca Las Divas”, programa que lleva la gastronomía cuyana al mundo

La señal internacional DNEWS estrenará este sábado el programa gastronómico “Finca Las Divas, cocina con historia”, un nuevo ciclo conducido por el reconocido chef Guido Gonnet que busca llevar la identidad culinaria argentina al público internacional desde el imponente paisaje del Valle de Uco.

El estreno está programado para el sábado 14 de marzo a las 12:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay, y a las 10:00 en Colombia, Ecuador y Perú.

Grabado íntegramente en el restaurante Finca Las Divas, ubicado a 1.350 metros sobre el nivel del mar en Tupungato, el programa se emitirá para millones de espectadores en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay a través de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO, además de Brasil por SKY+.

Desde este enclave del Valle de Uco, rodeado de viñedos y con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, Gonnet explora las tradiciones culinarias que forjaron la identidad de la región de Cuyo, marcada por la influencia de pueblos originarios, culturas mestizas y tradiciones criollas.

La región de Cuyo —integrada principalmente por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis— es conocida por su clima árido, sus paisajes de montaña en la cordillera de los Andes y su fuerte tradición vitivinícola, especialmente por variedades como Malbec y Syrah.

El ciclo rescata ingredientes, técnicas y relatos vinculados a culturas como los Huarpes, los Incas y las tradiciones criollas, reinterpretándolos en una propuesta de cocina contemporánea que dialoga con la historia.

“‘Finca las Divas, cocina con historia’ un espacio gastronómico pensado para Latinoamérica y el mundo, en el que el territorio se expresa en cada plato. Cada capítulo lleva los productos regionales —desde quesos de cabra y tomates de variedades locales hasta algarroba, tubérculos andinos y dulces tradicionales— para ver su transformación en preparaciones que conectan pasado y el presente”, comentó Gonnet.

En esa línea, el chef agregó que el programa “celebra la gastronomía cuyana, el valor de los productos locales, el paisaje mendocino y los saberes transmitidos de generación en generación. En ese cruce entre historia, territorio y cocina, Finca Las Divas aparece como una síntesis de la identidad culinaria del Valle de Uco”.

Datos oficiales indican que Mendoza es el segundo destino más elegido por los turistas extranjeros que visitan Argentina. La provincia destaca por su identidad vitivinícola, con bodegas y experiencias de enoturismo reconocidas a nivel internacional, además de paisajes que combinan la Cordillera de los Andes con oasis agrícolas y actividades al aire libre como trekking, rafting y excursiones de alta montaña.

En ese contexto, el nuevo programa de DNEWS busca proyectar la gastronomía cuyana al mundo a través de cuatro capítulos temáticos que recorren distintos hitos de la cultura regional.

El primer episodio, dedicado a los Huarpes, propone una inmersión en sabores originarios con preparaciones como quesillo de cabra de Lavalle, pato asado con puré de calabaza y un postre de financier de algarroba e higos. Este capítulo se emitirá el sábado 14 de marzo a las 12:00 horas en Argentina, con repetición el mismo día a las 19:00.

El segundo capítulo aborda el legado inca en la cocina andina con platos como polenta grillada, tubérculos con salsa uchuta y pastel de choclo. El tercero explora el periodo de colonización y el encuentro cultural reflejado en preparaciones como mate con sopaipillas y un tradicional puchero de osobuco con vegetales al disco.

La serie culmina con un capítulo dedicado a la tradición criolla, donde se presentan clásicos de la cocina regional como empanadas, pastel de papa y rogel con dulce de leche.