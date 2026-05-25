Sheraton Santiago Hotel & Convention Center impulsa nueva etapa con foco en sustentabilidad

En un contexto marcado por la reactivación del turismo y una industria hotelera cada vez más exigente y competitiva, Sheraton Santiago Hotel & Convention Center anunció una nueva etapa orientada a fortalecer su posicionamiento en los segmentos corporativo y turístico. La estrategia combina una renovada estructura comercial con un fuerte énfasis en sustentabilidad y experiencia de clientes.

Como parte de este proceso, el hotel reforzó su área de Marketing y Ventas con nuevos liderazgos ejecutivos enfocados en desarrollo de negocios, revenue management, eventos y fidelización, apostando por una estrategia más integrada y alineada con las nuevas tendencias de la industria.

La nueva estructura comercial está encabezada por Ximena Díaz, ingeniera comercial y MBA con trayectoria en la hotelería nacional e internacional, incluyendo pasos por Grand Hyatt Santiago e Iconic Santorini.

Frente a los desafíos que enfrenta actualmente el sector, Díaz destacó la importancia de equilibrar innovación y cercanía con los clientes. “El gran desafío está en entender al cliente, anticipar sus necesidades y generar experiencias memorables”, señaló Ximena Díaz.

Al equipo también se incorporó Luis Saavedra, profesional con más de 25 años de experiencia en Marriott International, donde ha liderado áreas estratégicas como Ventas, Eventos y Revenue Management, además de participar en proyectos regionales para el Caribe y Latinoamérica.

En paralelo, el hotel continúa fortaleciendo su estrategia de sustentabilidad como eje central de su operación y cultura organizacional. Este trabajo le permitió obtener la Distinción de Turismo Sustentable “Sello S”, certificación auditada por un organismo independiente que acredita el cumplimiento de altos estándares de sostenibilidad en la industria turística.

El reconocimiento cuenta además con el respaldo internacional del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), entidad que establece criterios globales para el turismo sustentable, consolidando así al hotel como un referente en gestión responsable y sostenibilidad.

Para impulsar estas iniciativas de manera transversal, el hotel cuenta con un Comité de Sustentabilidad integrado por colaboradores de distintas áreas, enfocado en fortalecer los pilares económico, medioambiental y sociocultural de su gestión.