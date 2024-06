Gran final para definir al mejor bartender de Chile ya tiene fecha y lugar

La final de World Class 2024 en Chile, competencia de coctelería que busca distinguir a los mejores bares y bartenders a nivel internacional, se llevará a cabo a comienzos de julio en Oculto Beergarden, con ocho talentosos bartenders compitiendo por el título de mejor bartender del mundo.

La misión es inspirar a las personas a beber mejor y crear experiencias inolvidables en el proceso y, para ello, ya se escogieron a los semifinalistas que representarán a los mejores bares y restaurantes de nuestro país: Javier Rios de Siam Thai, Iñaki Canahuate y Benjamin Gacitua de Dagan Resto, Pablo Prufer de Bar Enigma, Raquel

Mamani del Pullman El Bosque, Djalma Monardes de Siete Negronis, Jose Nuñez de Graciela Bar y Rodrigo Herrera de Duran Bar de Carnes.

Los desafíos incluyen pruebas de hosting, técnica, manejo de sabores, conocimiento y visión comercial. En la semifinal, los bartenders se enfrentarán a dos desafíos: Make it a Ten con Tanqueray N°10, un ícono indiscutible en la cultura de los cócteles moderna, que constará de crear su versión de dos cócteles de gin. El siguiente desafío es One Step Beyond con Johnnie Walker Black Label que consistirá en demostrar la profundidad de sabor y la versatilidad del afamado whisky y su comprensión de la estructura clásica de los cócteles.

Hacia la gran final entre los mejores tres puntajes de los desafíos de la semifinal está Check On que se trata de preparar seis cócteles perfectamente equilibrados y ejecutados en seis minutos mientras recibe a los jueces en su bar. Las marcas que se utilizarán para esta ronda serán: The Singleton 12, Johnnie Walker Black Label, Tanqueray N°10, Tequila Don Julio Blanco y Tequila Don Julio Reposado. Debe realizarse una receta con cada etiqueta, siendo posible repetir solo una etiqueta.

Los jurados para la final serán Bruno Ferrari, Brand Ambassador de Diageo Perú, y Martín Mondragon, Brand Ambassador de Diageo Argentina.

En años anteriores, Franco Muñoz representó a Chile en Sao Paulo y Camilo Solano lo hizo en Sidney, quien gane esta final será quien compita en nombre