Cacio e pepe: la receta de pasta de una popular web británica que indigna a Italia

Los italianos reaccionaron con furia después de que el popular sitio web británico Good Food (Buena Comida) publicara una receta de un plato tradicional romano que no incluía los ingredientes originales correctos y parecía menospreciarlo como una comida rápida.

La pasta cacio e pepe es un plato romano muy apreciado, famoso por ser sencillo pero sorprendentemente difícil de preparar. Por eso, la descripción de Good Food como algo que se puede preparar rápidamente para “un almuerzo veloz” irritó a muchos.

La receta también incluía cuatro ingredientes: espaguetis, pimienta negra, parmesano y mantequilla, y sugería crema doble como opción, cuando debería haber solo tres: espaguetis, pimienta negra y queso pecorino.

Tal fue la indignación que una asociación que representa a los restaurantes en Italia se quejó ante la embajada británica en Roma.

La asociación, Fiepet Confesercenti, dijo estar “atónita” al ver la receta en un sitio web de cocina británica tan prestigioso, que fue propiedad de la BBC hasta 2018.

El presidente de Fiepet, Claudio Pica, informó que habían enviado cartas a Immediate Media, actual propietaria de Good Food, y al embajador británico, Edward Llewellyn.

“Este plato icónico, tradicionalmente de Roma y la región del Lacio, ha sido un clásico de la cocina italiana durante años, tanto que se ha replicado incluso más allá de las fronteras italianas”, afirmó Pica.

También lamentó contradecir al sitio web británico, pero aclaró que “la receta original del cacio e pepe no lleva parmesano ni mantequilla. No lleva cuatro ingredientes, sino tres: pasta, pimienta y pecorino”.

El escándalo ha recibido una amplia cobertura en los medios italianos, y un periodista de la radio pública RAI declaró: “Siempre nos dicen que no somos tan buenos como la BBC… y luego hacen esto. Un grave error. La sugerencia de añadir crema me puso los pelos de punta”.