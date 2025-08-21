MarAlegre: Cocina contemporánea con inspiración local en la terraza más privilegiada de Valparaíso

Sentarse a la mesa en MarAlegre es mucho más que cenar, es una experiencia que dialoga con los sentidos, con preparaciones que van de mar a cerro. Un espacio donde ningún detalle es dejado al azar, su estilo destaca por su equilibrio, sensibilidad y respeto por los productos locales.

La experiencia comenzó con un pulpo de Juan Fernández grillado, servido sobre un puré de camote y naranjas. Un contraste amable que acaricia el paladar. El pulpo, de cocción precisa, conserva su textura suave y firme, mientras el puré aporta una sensación cálida y reconfortante.

A continuación, nos sorprendieron con una opción vegana que fácilmente podría ganarse el corazón de cualquier comensal: capeletti rellenos de zapallo, salsa notada y tomates cherry confitados. La pasta casera, delicada y al dente, se funde con el dulzor natural del zapallo y la acidez del tomate. Un plato honesto, sabroso y balanceado.

Uno de los grandes clásicos de la casa es, sin duda, el risotto de locos, una preparación con carácter y una dosis de sofisticación bien entendida. El arroz meloso se impregna del sabor de los locos, mientras los hongos aportan una nota terrosa y el aceite de trufa actúa como hilo conductor, elevando el conjunto a otro nivel. Es un plato poco común en la escena gastronómica local, y quizás por eso se convierte en uno memorable.

Luego llegó el turno del lomo vetado grillado, servido con una atractiva combinación de papas, tomates cherry y cebolla perla. El corte estaba jugoso, con un sellado perfecto que permitía disfrutar cada bocado.

En la coctelería, el sour de higo se lleva todos los aplausos. Elaborado con fruta natural, tiene una textura suave y un dulzor equilibrado que refresca el paladar sin opacar los sabores de la cocina. Es una alternativa original dentro del repertorio tradicional, ideal para quienes buscan una nueva forma de disfrutar un clásico chileno y que hace honor, precisamente, a Casa Higueras.

Para finalizar, los postres hicieron justicia a todo lo anterior. Probamos el Bitter y Cerezas, un mousse de chocolate bitter con centro líquido de frutos rojos, montado sobre un bizcocho de chocolate y acompañado de un sorbete frutal. La textura aireada del mousse contrasta con la intensidad de los frutos rojos y el dulzor del sorbete, logrando un cierre vibrante, elegante y sin excesos.

MarAlegre propone una cocina donde el producto local y de estación es protagonista. Con mariscos como locos, pulpo de Juan Fernández, peces de roca como rollizo, lenguado o cabrilla, el restaurante logra una conexión honesta con el territorio, pero siempre desde una mirada actual y refinada.

Abierto para desayunos, almuerzos y cenas, MarAlegre es también un refugio visual. Su terraza al aire libre ofrece una de las vistas más encantadoras del puerto, perfecta para celebrar, disfrutar o simplemente dejarse llevar por la magia del entorno y el sabor.

Más información y reservas en www.maralegre.cl