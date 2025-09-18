Asados dieciocheros: el vacuno sigue liderando, pero el pollo y el cerdo ganan terreno en septiembre

Septiembre no solo se vive con banderas, volantines y cueca, también con parrillas encendidas. De acuerdo con registros internos de Doña Carne, este mes las ventas de carne aumentan entre un 30% y un 70% respecto de un período normal, reflejando que el asado dieciochero sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas en Chile.

Según un estudio de Kantar Worldpanel, los hogares chilenos adquieren habitualmente entre 5 y 6 kilos de carne al mes, pero en septiembre esa cifra aumenta a 7 u 8 kilos, impulsada por las celebraciones de Fiestas Patrias.

Este protagonismo se refleja especialmente en la semana previa al 18 de septiembre: entre el 14 y el 17 se concentra tanto la mayor cantidad de kilos de carne vendidos como los montos más altos en ventas del mes.

Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, explica que lo anterior ocurre “porque los chilenos suelen comprar a última hora para garantizar carne fresca, ya que muchos hogares no cuentan con gran capacidad de refrigeración. A eso se suman las ofertas, que están concentradas en esos días, y el hecho de que la mayoría de las celebraciones —fondas, asados familiares o reuniones— se organizan recién en la semana previa”.

¿Qué cortes prefieren los chilenos?

En las celebraciones de Fiestas Patrias, la parrilla sigue siendo dominada por el vacuno, que concentra el 41% de las ventas en septiembre, aunque registra un leve retroceso respecto a años anteriores. El pollo lo sigue de cerca con un 34%, impulsado por su precio accesible y su popularidad masiva.

Por su parte, el cerdo se mantiene estable en 25% de las ventas, pero destaca por el aumento en kilos consumidos, especialmente en cortes como el costillar y las chuletas.

Los cortes favoritos de las parrillas dieciocheras quedan claros en los registros: En vacuno, destacan el lomo liso, lomo vetado, sobrecostilla, asiento y punta paleta. En cerdo, los más populares son el costillar, la pulpa y la chuleta vetada.

Hace una década, el vacuno acaparaba más del 50% del consumo, pero hoy su participación se estabiliza en torno al 40%. En contraste, el pollo ha ganado terreno, subiendo del 25% al 34%, mientras que el cerdo también crece, pasando del 15–20% al 25%.