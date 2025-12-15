Mocktails y té: la tendencia sin alcohol que gana terreno entre los jóvenes y la coctelería

Los mocktails dejaron de ser una alternativa secundaria para convertirse en protagonistas. El cambio en los hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes, ha sido determinante para impulsar el auge de los cócteles sin alcohol. Estudios internacionales muestran que la Generación Z bebe alrededor de un 20% menos alcohol que los millennials a su misma edad y que cerca del 64% proyecta mantener un consumo reducido en su vida adulta.

Esta preferencia por alternativas más saludables se refleja también en las cifras: el mercado latinoamericano de mocktails listos para beber alcanzó los US$1.085 millones en 2023 y crecería a un ritmo anual del 4,6% hasta 2030.

En Chile, el fenómeno no es distinto. Con la llegada del verano y las altas temperaturas, las opciones refrescantes sin alcohol están ganando protagonismo en reuniones sociales, restaurantes y hogares. En ese contexto, el té ha irrumpido como un ingrediente versátil y lleno de matices para crear combinaciones novedosas.

El té como nuevo protagonista de la mixología

Cristián Pastene, Tea Trainer y representante de Dilmah en Latinoamérica, explica que el té ofrece un equilibrio ideal entre sabor, naturalidad y beneficios. Su capacidad para mezclarse con frutas, hierbas, especias o jarabes sin perder su esencia lo convierte en una base atractiva para quienes buscan bebidas con identidad y, al mismo tiempo, saludables.

“Esta bebida puede combinarse con frutas, hierbas y jarabes sin perder su carácter original, lo que permite crear mezclas creativas y llenas de sabor. También, su contenido natural de antioxidantes la convierte en una opción atractiva para quienes buscan alternativas saludables. De hecho, el té artesanal contiene más antioxidantes que el vino tinto o los arándanos”, señala Pastene.

Este tipo de té —conocido como Single Region— responde al interés creciente por experiencias culinarias diferenciadoras.

Otro elemento que ha impulsado esta tendencia es la aparición de formatos concentrados, como el Elixir de té de Ceylon, elaborado con hojas cosechadas a mano. Este producto permite preparar mezclas rápidas y de sabor intenso, desde mocktails hasta batidos y té helado.

Desde la industria especializada, Tere Marinetti, gerenta del canal Horeca y socia de Adagio Teas, destaca el potencial de las infusiones frutales: “Variedades como Frambuesa Salvaje, Rooibos Verde Bonita, Bella Luna o Explosión de Berries tienen sabores intensos y frutales que funcionan muy bien en contraste con notas cítricas, hierbas frescas o burbujas. Aportan color, aroma y una base naturalmente dulce para preparar mocktails entretenidos y equilibrados”.

Por su parte, Manuela Iturrieta, fundadora de Zona Libre de Alcohol, comparte una de sus preparaciones favoritas: “Una receta que me encanta es el Tea Sour: se prepara con 90 ml de syrup de té Verde Mango de Adagio Teas, 30 ml de syrup simple (jarabe de goma), 30 ml de jugo de limón y 30 ml de aquafaba —el agua de cocción de los garbanzos—. Se mezcla todo, se coctelea con hielo y se sirve en una copa tipo sour. Queda delicioso”.

Preparaciones fáciles para experimentar en casa

La coctelería sin alcohol se ha vuelto accesible y creativa y hoy existen recetas que pueden elaborarse con ingredientes simples. Entre las alternativas más populares se encuentran los mocktails con base de té English Breakfast, verde o negro, combinados con frutas de temporada, miel o hierbas frescas.

Algunas preparaciones destacadas incluyen mezclas con mango, naranja o durazno, mocktails infusionados en frío y batidos que incorporan yogur o leche vegetal. Este abanico de opciones refleja cómo la mixología sin alcohol se ha convertido en un espacio para explorar nuevos sabores sin necesidad de recurrir al alcohol.

Gracias a su gran versatilidad, el té se ha convertido en un ingrediente clave para la nueva coctelería sin alcohol. Su capacidad para combinarse con frutas, hierbas y jarabes sin perder su carácter original lo posiciona como una alternativa práctica, saludable y sabrosa, ideal tanto para celebraciones como para momentos de descanso.

Con una generación que prioriza el bienestar, marcas que diversifican sus ofertas y consumidores cada vez más exigentes, los mocktails se consolidan como una alternativa estable en el mercado gastronómico y social.

Ya sea en celebraciones, encuentros familiares o momentos de descanso, las bebidas sin alcohol —especialmente aquellas elaboradas con té— se proyectan como una opción refrescante, nutritiva y alineada con un estilo de vida más consciente.