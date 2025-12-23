Celebraciones con estilo: hoteles reinventan la Navidad y el Año Nuevo en Santiago

Diciembre vuelve a instalarse como uno de los momentos más simbólicos del calendario. Las ciudades se iluminan, las agendas se llenan de reencuentros y la mesa recupera su rol protagónico. En ese contexto, la hotelería de Santiago se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan despedir el año sin preocupaciones, con propuestas que combinan gastronomía, tradición, entretenimiento y diseño.

Desde cenas familiares de Navidad hasta fiestas de Año Nuevo con vista panorámica, los principales hoteles de la capital presentan experiencias pensadas para distintos estilos de celebración, confirmando que las fiestas de fin de año ya no son solo una comida, sino un ritual completo.

Navidad 2025: tradición, mesa compartida y experiencias a medida

El Santiago Marriott, en el marco de su aniversario número 25, apuesta por una Navidad de espíritu clásico y familiar. Villancicos, cena compartida y la esperada visita de Santa Claus marcan una celebración especialmente pensada para niños y familias. La experiencia comienza con un cóctel de bienvenida, seguida de una cena de cuatro tiempos y un buffet de postres, cerrando con coro en vivo y entrega de regalos, un sello histórico del hotel.

En una vereda distinta, Courtyard Santiago Las Condes propone una Navidad más íntima y gastronómica. Su menú de cinco tiempos pone el foco en productos locales, técnica contemporánea y estacionalidad, pensado para quienes disfrutan la noche del 24 desde la experiencia culinaria, sin prisa y con atención al detalle.

Año Nuevo 2026: del conteo regresivo a la fiesta total

Para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, las propuestas se diversifican y suben el volumen.

El Santiago Marriott presenta una celebración vibrante que comienza con cóctel de bienvenida, continúa con una cena buffet acompañada de espumantes y vinos de Viña Undurraga, y culmina con un conteo regresivo colectivo. Tras las campanadas, DJ, banda en vivo y barra abierta hasta la madrugada transforman la noche en una experiencia integral, sin necesidad de desplazamientos.

Con un sello más relajado y contemporáneo, Courtyard Santiago Las Condes invita a recibir el nuevo año con un buffet de estaciones —frías, calientes, finger food y postres— diseñado para recorrer sabores a gusto propio. Un formato flexible, ideal para grupos de amigos, parejas o familias jóvenes que buscan celebrar con estilo, pero sin rigideces.

Experiencias urbanas y celebraciones en altura

El Hotel Almacruz, en pleno centro de Santiago, apuesta por una celebración elegante con vista privilegiada. Su propuesta de Año Nuevo combina una cena de alta gastronomía a cargo del chef Luis Díaz (Make Make), música en vivo y una fiesta en el Piso 13. La experiencia considera opciones vegetarianas, veganas, menú infantil y alternativas para alergias alimentarias, junto con programas que incluyen alojamiento.

En tanto, AC Hotel Santiago Cenco Costanera eleva la experiencia con una celebración que cruza diseño, gastronomía y panorámicas urbanas. La noche comienza en AC Kitchen con un buffet premium organizado en estaciones —marinas, carnes, pastas, vegetarianas y postres— y continúa en el rooftop Luna Bar, donde el 2026 se recibe con open bar, música y una de las vistas más espectaculares de la ciudad.

Ren-Circus: el espectáculo como protagonista

Una de las propuestas más ambiciosas de la temporada es la de Renaissance Santiago Hotel, que este 31 de diciembre presenta Ren-CIircus, una experiencia inspirada en los circos de antaño. Acróbatas, malabaristas, ilusionistas y música en vivo acompañan una cena maridaje de cuatro tiempos diseñada por el chef ejecutivo Tomás Navarro, junto a Viña Undurraga.

La noche combina espectáculo, gastronomía, fiesta y una cuidada puesta en escena, con menús especiales para niños y opciones veganas y vegetarianas. La celebración se extiende hasta la madrugada y continúa el 1 de enero con un brunch de gran formato, ideal para comenzar el año con calma.

Con cupos limitados y sistema de prepago, todas estas propuestas confirman una tendencia: Gastronomía, música, diseño y servicio se articulan para transformar la Navidad y el Año Nuevo en momentos memorables, reafirmando el rol de la hotelería como protagonista de las fiestas de fin de año en Santiago.