Navidad al estilo coreano: ideas de comida para sorprender en las fiestas de fin de año

Las cenas de Navidad y Año Nuevo ya no se limitan a los platos clásicos. Cada vez más personas buscan opciones distintas, pensadas para compartir y vivir la mesa como una experiencia colectiva. En ese escenario, la cocina coreana surge como una alternativa atractiva.

La gastronomía coreana se ha instalado con fuerza en Chile, dejando atrás su etiqueta de cocina exótica. Para las celebraciones de fin de año, sus preparaciones destacan por combinar sabores intensos, texturas crujientes y formatos ideales para compartir entre amigos o familia.

Según explica Alexander García, chef y socio de Koychi, en estas fechas se repite una tendencia clara: “A muchos clientes les gusta armar su propia cena de fin de año con nuestras combinaciones. Nos piden japchae, pollo mixto doble y las empanaditas coreanas, llamadas kum mandu, y con eso celebran entre amigos o familia”.

Japchae: sabor suave y buena fortuna

Uno de los platos más recomendados para estas fiestas es el japchae, una preparación a base de fideos de camote salteados con verduras, que puede acompañarse con pollo, cerdo, tofu, mariscos o bulgogi, una carne marinada con soya, pera, jengibre y ajo.

“A la gente le encanta el japchae porque es suave, pero distinto. Muy festivo”, señala García. Además, este plato tiene un significado especial en la cultura coreana: los fideos largos se asocian a la buena fortuna y a una vida larga, lo que lo convierte en una preparación especialmente simbólica para el Año Nuevo.

Kum mandu y pollo mixto

Para comenzar la cena, el chef recomienda las kum mandu, empanaditas de masa de trigo rellenas con verduras, tofu, carne, cerdo o mariscos. “Tienen sabores intensos, como el aceite de sésamo y el jengibre, pero no son pesadas. Son ideales para partir la noche”, explica.

El plato central puede ser el pollo mixto doble, una de las preparaciones más populares en Corea durante celebraciones. Se trata de pollo frito crujiente, bañado en dos salsas tradicionales: ganjang, a base de soya dulce y yangnyeom, de perfil picante y agridulce.

Para una experiencia completa, García sugiere servir los platos en orden —empanaditas, japchae y pollo— y acompañar con un brindis tradicional como el somaek, mezcla de soju y cerveza, que puede suavizarse con agua.

“El resultado es una mesa festiva, apetitosa y relajada, donde todo se comparte y nada es demasiado formal. Una forma distinta de cerrar el año y salir de la rutina en estas fiestas”, concluye el chef.