Recetas y maridajes para sorprender en la cena de Navidad y Año Nuevo

Diciembre invita a bajar el ritmo, reunirse en torno a la mesa y celebrar con platos que marcan la memoria. La cena de Navidad y Fin de Año sigue siendo uno de los rituales más importantes para las familias chilenas, donde la comida no solo alimenta, sino que también cuenta historias, tradiciones y afectos.

Cuatro recetas infalibles para la mesa festiva

Con más de cien años de tradición familiar, El Carnicero propone una serie de recetas pensadas para lucirse en estas fechas.

Carne de vacuno al horno con papas asadas (6 personas)

Ingredientes:

1 kg de carne de vacuno (filete, lomo liso, choclillo, huachalomo o sobrecostilla). Se recomienda consultar con el maestro carnicero para la selección del corte más adecuado para horno.

4 dientes de ajo

2 ramas de romero

200 ml de vino tinto

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Preparación:

Sazonar la carne con ajo picado, romero, sal y pimienta. Disponerla en una bandeja para horno, rociar con aceite de oliva y agregar el vino tinto. Hornear a 180 °C durante aproximadamente dos horas, bañando ocasionalmente la carne con sus propios jugos. Servir acompañada de papas asadas y verduras a elección.

Cerdo al horno con papas mayo (6 personas)

Ingredientes:

1,5 kg de carne de cerdo

3 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón

2 hojas de laurel

Sal y pimienta

Miel

Preparación:

Frotar la carne con ajo, pimentón, sal y pimienta. Colocarla en una bandeja para horno junto a las hojas de laurel y rociar con miel. Hornear a 180 °C durante dos horas, cubriendo la preparación con papel aluminio. Servir acompañada de ensalada de papas mayo y puré de manzana.

Pollo relleno con ensalada fresca (5–6 personas)

Ingredientes:

1 pollo entero deshuesado

400 g de champiñones

1 taza de arroz cocido

1 taza de miga de pan

1 cebolla

100 g de jamón cocido

250 g de queso de cabra

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

50 g de mantequilla

Romero

Sal y pimienta

Preparación:

Picar la cebolla y el ajo y sofreírlos en mantequilla junto con los champiñones. Incorporar la miga de pan, el arroz, el queso de cabra y el jamón cocido. Rellenar el pollo con esta mezcla y atar las patas. Disponer en una fuente para horno, bañar con vino blanco, pincelar con mantequilla y espolvorear romero. Hornear a 180 °C durante dos horas. Servir acompañado de una ensalada fresca a elección.

Pavita navideña (4–5 personas)

Ingredientes:

1 unidad de pavita

4 clavos de olor

Miel

3 limones

1 cebolla picada

Puré de manzana

Papas duquesas

Sal y pimienta

Preparación:

Insertar los clavos de olor en la pavita y pincelarla con una mezcla de miel y pimienta. Introducir la cebolla y el puré de manzana en su interior. Disponer en un horno previamente precalentado y cocinar entre 90 minutos y dos horas, pincelando con sus propios jugos cada 30 minutos. Servir en una fuente acompañada de papas duquesas.

Vinos para brindar y acompañar la celebración

Cuando llega diciembre, muchas mesas chilenas vuelven a encontrarse con vinos del Valle del Maipo, parte esencial de cenas familiares y celebraciones de fin de año. Son vinos que acompañan rituales y que, por su historia y estilo, se han convertido en verdaderos clásicos.

En ese contexto, destacan dos líneas emblemáticas de Cousiño Macul: la línea Antiguas Reservas, de perfil más estructurado, ofrece vinos con identidad definida según su cepa. El Cabernet Sauvignon acompaña muy bien carnes de vacuno al horno; el Carmenere, con su carácter especiado, resulta ideal para preparaciones de cerdo; mientras que el Merlot se adapta perfectamente a aves rellenas y platos más suaves. En blancos, el Chardonnay aporta frescor y complejidad, ideal para aperitivos o platos más livianos como el pollo.

Por su parte, la línea Don Matías propone vinos más directos y expresivos, pensados para compartir sin formalidades. Son versátiles y fáciles de disfrutar, ideales para carnes, pastas, tablas de quesos o preparaciones especiadas. Dentro de esta línea, el Syrah destaca por sus notas especiadas y su carácter, perfecto para cenas largas y conversaciones que se extienden hasta la medianoche.

En tiempos de balance y encuentros, elegir un vino con historia y origen es también una forma de conectar con el territorio. Porque cuando un vino acompaña momentos importantes, deja de ser solo una botella más y pasa a formar parte del recuerdo compartido.