Quillón se consolida como capital del vino patrimonial con una nueva edición de su Concurso del Vino

Rodeada de viñedos, lagunas y bosques nativos, Quillón se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más singulares del sur de Chile. Ubicada en la Región de Ñuble, esta comuna combina un clima ideal para la producción vitivinícola, con un entorno natural que invita al descanso y la vida al aire libre, donde destacan la Laguna Avendaño, sus playas interiores y una creciente oferta de experiencias enoturísticas.

Reconocida por su tradición campesina, sus vinos patrimoniales y una identidad profundamente ligada al Valle del Itata, Quillón suma además gastronomía local, fiestas costumbristas y una hospitalidad que la convierten en un destino atractivo tanto para el turismo familiar como para quienes buscan naturaleza, cultura y vino en un solo lugar.

Su Concurso del Vino de Quillón, que celebrará una nueva edición en estos dias, se ha transformado en una plataforma clave para visibilizar la calidad, diversidad y valor cultural de los vinos producidos desde el secano interior hasta los valles más australes del país.

El certamen reúne a productores de vinos, licores y destilados provenientes de zonas del Itata, Biobío, Malleco, Cautín y más allá destacando especialmente a pequeños y medianos viñateros que trabajan con cepas patrimoniales, prácticas tradicionales y una fuerte identidad territorial. Más que una competencia, el concurso se plantea como una vitrina de reconocimiento técnico y comercial, donde el origen y la historia detrás de cada vino cobran un rol central.

Un jurado especializado, compuesto por enólogos, sommeliers, académicos y profesionales nacionales e internacionales, lo que da respaldo técnico a las evaluaciones y abre oportunidades reales de proyección para los vinos premiados. Para muchos productores del sur, este certamen se ha convertido en una puerta de entrada a nuevos mercados, ferias especializadas y circuitos de enoturismo.

La competencia se desarrolla en paralelo a una programación abierta al público, que incluye feria de vinos, degustaciones, charlas técnicas, talleres y actividades culturales. Esta combinación ha permitido que el evento trascienda lo estrictamente enológico y se consolide como una experiencia turística, capaz de atraer visitantes, generar encadenamientos locales y dinamizar la economía de la comuna en temporada estival.

El impulso institucional también ha sido clave. Organizado por la Municipalidad de Quillón, junto a entidades de desarrollo productivo y con apoyo de programas públicos, el concurso se inserta en una estrategia más amplia de posicionamiento territorial. En esa línea, la reciente incorporación de Quillón a la red internacional Città del Vino refuerza su proyección global y su vínculo con experiencias vitivinícolas de larga tradición en Europa.

De esta manera, el Concurso del Vino de Quillón se alza como un espacio que pone en valor la viticultura del sur de Chile, su historia campesina y su capacidad de innovación. Una apuesta que no solo celebra el vino, sino también el territorio y las personas que lo hacen posible.