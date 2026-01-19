Ñam 2026 anuncia hecha y a sus invitados internacionales

Ñam 2026 anunció su fecha para una nueva edición para celebrar la gastronomía, donde se busca mucho mas que comer; sino realizar una verdadera fiesta para los sentidos y donde la identidad chilena y latinoamericana se encuentra con la innovación. sabores auténticos, ideas creativas y proyectos con sentido.

La fiesta gastronómica se realizará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado y volverá a desplegar sus espacios emblemáticos como Resto Ñam, con destacados restaurantes; Ñam Bar, con barras para todos los gustos; y Ñam Mercado, con más de 100 stands de productores de todo Chile. También nos acompañará Caleta Ñam con lo mejor de nuestro mar; Ñamcito para los más pequeños; y Cocina Academia Ñam con sus imperdibles clases de cocina.

Este año, Ñam Innova se renueva con mesas redondas para conversaciones profundas, junto a charlas de Inacap e invitados nacionales e internacionales. Y, por último, Ñam Cultura con grandes bandas musicales chilenas.

Realizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social, Ñam se realiza desde 2011 y es la plataforma que une a todos y acerca a productores, pescadores artesanales, a restaurantes, bares, emprendedores con un público con ganas de conocer y celebrar. Aquí festejamos la gastronomía como un motor de cambio social y cultural, uniendo sabores y saberes en un solo lugar.

Invitados internacionales ÑAM 2026

Joan Roca – El Celler de Can Roca (Girona, España)

Referente absoluto de la gastronomía mundial, dirige junto a sus hermanos El Celler de Can Roca, dos veces Mejor Restaurante del Mundo. Su cocina integra ciencia, tradición e innovación, y su trabajo como Embajador de la ONU posiciona la gastronomía como herramienta de conciencia social y sostenibilidad.

Mitsuharu “Micha” Tsumura – Maido (Lima, Perú)

Este gran cocinero peruano es el principal referente de la cocina Nikkei: Maido, su restaurante insignia, fue elegido como el Mejor Restaurante del Mundo 2025 por The World’s 50 Best, y además lidera exitosos conceptos gastronómicos como Tori (Lima), Mai Mai (Panamá) y Karai (Chile); a través de su línea de salsas MT, continúa expandiendo y democratizando su legado culinario, convencido de que el mundo se puede transformar a través de la gastronomía.

Álvaro Clavijo – El Chato (Bogotá, Colombia)

Formado en cocinas como Noma y Per Se, Clavijo ha redefinido la cocina colombiana desde una mirada contemporánea, conectada al territorio y a pequeños productores. En 2025, El Chato fue elegido el No. 1 de Latin America’s 50 Best Restaurants, consolidando a Colombia en la escena global.

Gabriela León y Alonso Palomino – Lady Bee (Lima, Perú)

Chef y director creativo ella; bartender y sommelier de pisco él. Desde Lady Bee fusionan cocina y coctelería con una mirada product-driven, territorial y estacional. Su propuesta los llevó al No. 13 de The World’s 50 Best Bars 2025 y a recibir el Art of Hospitality Award por su excelencia en servicio y respeto por el origen.

Andrea Moscoso – Arami (La Paz, Bolivia)

Sommelier y socióloga, une investigación cultural y alta gastronomía. Cofundadora de Arami, proyecto que conecta Amazonía y Andes, ha impulsado una propuesta de bebidas y servicio con identidad y trazabilidad. En 2025, Arami fue elegido Mejor Restaurante de Bolivia y No. 48 en la lista Latin America’s 50 Best.

Felipe Aliaga – Ciclos Café (Lima, Perú)

Agrónomo y Q Grader, es un actor clave del café de especialidad en Latinoamérica. Desde Ciclos Café trabaja directamente con productores, optimizando procesos de postcosecha y calidad para conectar el campo con la alta gastronomía y fortalecer la trazabilidad del café.

Florencia Rey – Maido (Lima, Perú)

Head Sommelier y Directora de Desarrollo Líquido de Maido, lidera desde hace más de una década una propuesta que integra vino, territorio y experiencia. Reconocida como Mejor Sommelier de Latinoamérica 2023, ha sido clave en el enfoque líquido del Mejor Restaurante del Mundo 2025.

Jean Trinh – Alquímico (Cartagena, Colombia)

Reconocido por transformar la coctelería en una herramienta cultural y social, consolidó a Alquímico como referente global y Mejor Bar del Mundo 2024. Su proyecto #FromTheBarToTheFarm conecta bar y campo, celebrando la biodiversidad colombiana desde la sostenibilidad y la hospitalidad.

Sheyla Alvarado – Lunario (Valle de Guadalupe, México)

Formada en Mirazur y Cosme, lidera Lunario con una cocina profundamente ligada al territorio y la proveeduría local. El restaurante fue reconocido como el Más Sustentable de Latinoamérica 2024 y obtuvo Estrella Michelin y Estrella Verde en 2025.

Sumaya Prado – Viceministra de Gastronomía (Bolivia)

Comunicadora y gestora clave en la proyección internacional de la cocina boliviana. Tras liderar Gustu, fue nombrada Viceministra de Gastronomía en 2025, impulsando la gastronomía como motor cultural, productivo y de desarrollo social.

Alejandro Vigil – Enólogo (Mendoza, Argentina)

Alejandro Vigil es uno de los enólogos argentinos con mayor prestigio a nivel mundial. Jefe enológico de Catena Zapata y creador de El Enemigo Wines, ha posicionado a Argentina entre las grandes potencias del vino. Con Universo Vigil desarrolló un ecosistema que integra bodegas, cervecería y restaurantes, fusionando excelencia enológica, gastronomía y hospitalidad reconocidas internacionalmente.