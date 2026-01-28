Bierfest 2026: Valdivia se prepara para vivir su gran fiesta cervecera

Valdivia vuelve a levantar sus jarras para celebrar una de las tradiciones más queridas del sur de Chile. Desde el jueves 29 de enero hasta el domingo 1 de febrero, el Parque Saval será el escenario del Bierfest Valdivia 2026, una fiesta que espera reunir a más de 15 mil asistentes en torno a la cultura cervecera, la gastronomía y la vida al aire libre, en un entorno natural privilegiado a orillas del río Calle-Calle.

Inspirado en el clásico Oktoberfest de Múnich, este festival se ha consolidado con los años como uno de los encuentros cerveceros más importantes de Latinoamérica, atrayendo a visitantes de todo Chile y del extranjero que llegan a Valdivia buscando sabor, tradición y celebración.

Cerveza, tradición y un fuerte compromiso con la comunidad

Para esta edición, la organización ha dispuesto de 25 mil litros de cerveza, equivalentes a 833 barriles, con más de 20 especialidades y la participación de cervecerías invitadas que reflejan la diversidad y calidad del mundo cervecero nacional.

Pero el Bierfest no solo es una fiesta: también es un evento con profundo sentido social. La totalidad de los ingresos recaudados por concepto de entradas irá en beneficio de la Primera Compañía de Bomberos “Germania” de Valdivia, una institución histórica y clave para la seguridad de la ciudad.

“Este es nuestro principal ingreso anual para la adquisición de materiales, equipos y la capacitación de nuestros bomberos, tanto en Chile como en el extranjero”, explica Christian Fiegelist, director de la compañía. “Para nosotros es muy importante que las familias vengan, lo pasen bien y, al mismo tiempo, nos ayuden a seguir entregando un mejor servicio a la comunidad de Valdivia y sus alrededores”.

Una experiencia para vivir todo el día

La programación del Bierfest está pensada como una experiencia completa. Cada jornada comenzará con el Biergarten al aire libre, de acceso liberado, ideal para disfrutar desde temprano del ambiente festivo, la música y la gastronomía.

Entre los hitos más esperados destacan el tradicional Bierparade, un desfile cervecero por la costanera de Valdivia, además de las clásicas competencias de aserrado de troncos y clavado de clavos, que evocan las raíces germánicas de la zona y convocan tanto a participantes como a espectadores.

La propuesta gastronómica será otro de los grandes atractivos, con platos típicos alemanes, preparaciones tradicionales chilenas y novedades pensadas para ampliar la experiencia, como coctelería en base a cerveza y puntos de hidratación gratuitos para el público.

Música, deporte y patrimonio sobre ruedas

El Bierfest 2026 también suma panoramas que van más allá de la cerveza. Habrá una parrilla musical bailable y fiestera, pensada para disfrutar en familia, junto a actividades como la Regata de Remo y Velas Copa Bierfest, que pone en valor la relación histórica de Valdivia con sus ríos.

A esto se suman las exhibiciones de autos antiguos, un imperdible para los amantes del patrimonio y la nostalgia, que aportan un sello especial a la experiencia del festival.

“Estamos muy contentos con esta nueva edición, que trae innovaciones en las cervezas, en la gastronomía y en el show”, señala Paula Kunstmann, directora ejecutiva del evento. “Queremos que la gente venga a celebrar, a disfrutar un excelente momento y, al mismo tiempo, a apoyar a los bomberos, que tanto lo necesitan”.