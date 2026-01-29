El completo italiano se corona como el mejor hot dog de Latinoamérica, según ranking internacional

Chile vuelve a posicionarse en el mapa gastronómico internacional, esta vez a través de uno de sus íconos más reconocibles y transversales: el completo italiano.

Según el último ranking elaborado por TasteAtlas, el tradicional sándwich chileno fue elegido como el mejor hot dog de Latinoamérica, compartiendo el primer lugar con el choripán argentino-uruguayo. La plataforma especializada en gastronomía lo ubicó en la cima del listado con una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5, destacando la originalidad y riqueza de las preparaciones de la región.

El completo es una adaptación local del hot dog, que en Chile adquirió identidad propia a lo largo del siglo XX. Se sirve en pan alargado y suele llevar vienesa, tomate picado, palta molida y mayonesa, una combinación que dio origen al llamado “italiano”, bautizado así por los colores de la bandera de Italia. Con el tiempo, el completo se transformó en un alimento cotidiano, presente en celebraciones, encuentros informales y en la oferta gastronómica de prácticamente todo el país.

Su popularidad trasciende generaciones y estratos sociales: se consume tanto en carritos callejeros como en fuentes de soda tradicionales, y forma parte del imaginario colectivo chileno, asociado a la comida rápida local y a la vida urbana. Desde TasteAtlas subrayaron que “los perros calientes latinoamericanos van mucho más allá del clásico pan y salchicha”, resaltando cómo estas versiones incorporan ingredientes y costumbres propias de cada país.

Este reconocimiento internacional no solo valida al completo como una preparación emblemática, sino que también pone en valor la gastronomía popular chilena, consolidando al completo italiano como uno de los grandes símbolos culturales del país y reforzando su presencia en la escena culinaria global.