Fiesta del Pisco, Queso y Lapislázuli: Montepatria celebra el norte verde y el sabor local

El pisco, el queso de cabra y el lapislázuli no son solo productos emblemáticos de la Región de Coquimbo, sino que son el alma de Monte Patria, en el valle del Limarí. Tres tesoros que condensan la historia, el trabajo y la identidad de esta comuna de la comuna cordillerana, conocida como la Tierra de Valles Generosos. Bajo ese espíritu, los días viernes 30 y sábado 31 de enero, el Centro Cultural Huayquilonko será el epicentro de la 4ª Fiesta del Pisco, Queso y Lapislázuli 2026, uno de los panoramas estivales más esperados del norte chico.

Organizada por la Oficina Municipal de Turismo, esta nueva edición amplía su duración a dos jornadas consecutivas con el objetivo de fortalecer el turismo local y dinamizar la economía de emprendedores, artesanos y productores del territorio.

Tradición, sabor y comercio justo

Uno de los sellos distintivos del evento es la posibilidad de comprar directamente a los productores locales, sin intermediarios. Piscos artesanales, quesos de cabra y piezas de lapislázuli de alta calidad estarán disponibles a precio justo, asegurando un beneficio directo para crianceros, artesanos y pisqueros de los valles interiores de Monte Patria.

La feria contará con más de 50 expositores, además de degustaciones, actividades gastronómicas, concursos y una nutrida programación cultural pensada para toda la familia.

La celebración comenzará el viernes 30 de enero con un ambiente distendido y festivo gracias al Boulevard de apertura, desde las 19:00 horas, que incluirá música en vivo y el show de la doble de Karol G, marcando el inicio oficial del fin de semana en el Centro Cultural Huayquilonko.

El sábado 31 de enero, a las 12:30 horas, se realizará la inauguración oficial y corte de cinta, dando paso a una intensa jornada de actividades. Desde las 17:00 horas, se desarrollarán activaciones en vivo a cargo de Pisco Chile, Pisco Trashumante y La Fuente Toscana, junto al ya tradicional Concurso “El Mejor Queso 2026”, donde queseros locales competirán en las categorías de queso fresco y maduro.

La jornada de cierre tendrá un concierto en vivo de “Crazy Queen”, tributo a la icónica banda británica Queen, desde las 21:00 horas en el escenario central.

Vinos del Norte Verde: identidad emergente en la copa

La fiesta también será una vitrina para los vinos del Norte Verde, una producción vitivinícola en crecimiento que comienza a posicionarse como una de las expresiones más singulares del norte de Chile. Elaborados en los valles interiores de la Región de Coquimbo, estos vinos se caracterizan por su identidad de origen, marcada por el clima semiárido, la influencia de la cordillera y técnicas de producción a pequeña escala.

Entre los expositores destacados estará la Fuente Toscana, que además de ser un referente gastronómico de Ovalle, lidera la visibilidad de los vinos de la zona. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán conocer y degustar etiquetas locales que apuestan por cepas adaptadas al territorio, métodos artesanales y una fuerte conexión con el paisaje y la historia agrícola de la zona. Una propuesta que dialoga de forma natural con el pisco, los quesos de cabra y la gastronomía local, ampliando la experiencia sensorial del evento.

Una invitación abierta al turismo regional y nacional

El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera Peña, destacó el valor cultural y turístico de la fiesta, señalando que “esta cuarta versión es una propuesta levantada con mucho corazón, que pone en valor los principales atractivos de nuestros valles interiores y convoca a miles de familias que llegan a disfrutar del verano. Queremos que conozcan nuestra identidad, compartan en comunidad y consuman productos locales”.

Además, anunció que esta edición contará con Yuhui Lee como animador central, reconocido rostro de la televisión nacional, quien acompañará ambas jornadas con su carisma y cercanía, junto a bandas tributo y música en vivo.

Monte Patria busca ser un destino que celebra lo propio. Una experiencia que conecta identidad, cultura y turismo, y que invita a llevarse, literalmente, un pedacito del lugar a casa.

📍 Viernes 30 y sábado 31 de enero

📌 Centro Cultural Huayquilonko, Monte Patria – Tierra de Valles Generosos