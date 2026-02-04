El café se reinventa en verano: del hielo al mocktail, la nueva forma de consumirlo

Durante años, el café fue sinónimo de pausa caliente y ritual matinal. Hoy, esa imagen comienza a cambiar. A nivel global —y con fuerza también en Chile— el consumo de café vive una transformación marcada por el clima, los nuevos hábitos y una generación que busca experiencias más lúdicas, frescas y versátiles. El café frío, las preparaciones con hielo y las recetas inspiradas en el mundo del mocktail ya no son una rareza: se han convertido en tendencia.

La tendencia es clara, por eso Nespresso presentó su colección de verano 2026, una propuesta pensada para los días de calor y para ampliar las ocasiones de consumo del café más allá de la taza tradicional. El lanzamiento se realizó en la nueva tienda de la marca en mall Parque Arauco, hoy la más grande de Chile, concebida como un espacio inmersivo donde el café se explora desde la degustación, el diseño y la experimentación.

Café frío: cuando el hielo deja de ser accesorio

El auge del café frío responde a varios factores. Por un lado, el cambio climático y los veranos cada vez más extensos; por otro, la influencia de culturas como la asiática y la norteamericana, donde el iced coffee y el cold brew llevan años liderando el consumo. A eso se suma un consumidor más curioso, abierto a sabores inesperados y a bebidas que se acercan al universo de la coctelería, pero sin alcohol.

Bajo esa lógica, se lanzó la línea Barista Creations Over Ice, pensada específicamente para prepararse con hielo sin perder aroma ni cuerpo. Ese factor es muy importante, pues está concebido para consumirse frio y que sus propiedades y sabores luzcan a baja temperatura.

Este año se suman los sabores Pistachio Vanilla Flavour Over Ice, un café 100% arábica de Latinoamérica, de tueste ligero, que conecta con una de las tendencias más visibles de la temporada: el pistacho como sabor protagonista, presente hoy en helados, pastelería y bebidas.

La propuesta se complementa con el regreso de Coconut Vanilla Flavour Over Ice, una combinación que evoca notas tropicales y que dialoga directamente con la estética y el espíritu veraniego.

Del café al mocktail: nuevas ocasiones de consumo

Más allá del sabor, lo que cambia es la forma de tomar café. Las recetas frías —con hielo, espuma vegetal, frutas, especias o tónicos— se acercan cada vez más al concepto de mocktail, bebidas sin alcohol que privilegian la complejidad, la presentación y la experiencia sensorial. El café deja de ser solo estimulante y se convierte en un ingrediente creativo, adaptable a la tarde, a un encuentro social o incluso a una pausa nocturna.

“Buscamos renovar la forma de vivir el café en verano, conectar con nuevas generaciones y abrir nuevas ocasiones de consumo durante todo el año”, explicó Camila Líbano, Brand Communication & Campaign Manager de Nespresso Chile, en línea con una tendencia que ya se observa en cafeterías de especialidad y barras de café en distintas ciudades del mundo.

Y es que todo indica que el café frío ya no es solo una moda estacional. Su crecimiento responde a cambios profundos en la manera de consumir, al cruce con otras categorías como la coctelería sin alcohol y a la búsqueda constante de experiencias personalizadas. En ese escenario, la colección de verano de Nespresso confirman que el café, lejos de perder protagonismo en verano, encuentra nuevas formas de adaptarse al calor, al ritmo urbano y a un consumidor cada vez más explorador.