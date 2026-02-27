Bierfest Santiago 2026: panorama cervecero para cerrar las vacaciones

Con una oferta de más de 15 foodtrucks, 28 cervecerías y seis artistas invitados, el clásico festival cervecero regresa para despedir el verano. Este sábado 28 de febrero, el Parque Padre Hurtado (Ex Intercomunal) en La Reina se transformará en el epicentro de la cultura cervecera nacional con una nueva edición de Bierfest Santiago 2026, un panorama imperdible para los amantes de la buena cerveza y la música en vivo.

Una combinación perfecta para el fin de vacaciones

Con el regreso a clases y la rutina laboral a la vuelta de la esquina, Bierfest Santiago 2026 se presenta como la alternativa ideal para cerrar el período estival con broche de oro. El evento, que iniciará a las 12:00 horas y permitirá el acceso hasta las 20:00 horas, combinará lo mejor de la cerveza artesanal chilena con un cartel musical de primer nivel.

Alex Anwandter será una de las figuras principales del evento, encabezando un lineup que promete mantener la fiesta durante toda la jornada. Los asistentes podrán disfrutar no solo de música de calidad, sino también de una amplia variedad de cervezas artesanales y propuestas gastronómicas en los diversos foodtrucks que estarán presentes.

Una experiencia para todos

Este año la edición combina lo mejor de las cervezas artesanales chilenas con una propuesta gastronómica variada y música en vivo, convirtiéndolo en el panorama perfecto para despedir el verano.

Una de las características que distingue a Bierfest es su ambiente familiar e inclusivo. El festival es pet friendly, por lo que los asistentes pueden llevar a sus mascotas, y los niños hasta 10 años entran gratis (presentando cédula de identidad). Esta propuesta busca crear un espacio donde todos puedan disfrutar de la cultura cervecera en un entorno seguro y entretenido.

Precios y entradas

Las entradas para Bierfest Santiago 2026 están disponibles a través de la plataforma Ticketplus. Actualmente se encuentran a $22.400 en Preventa 4, mientras que el precio en Venta General alcanza los $28.000.

“Bierfest Santiago se ha posicionado como uno de los eventos con mayor demanda en nuestra plataforma para este cierre de vacaciones. La respuesta del público ha sido extraordinaria, con cuatro preventas ya agotadas, lo que confirma que se trata de uno de los panoramas más esperados del verano”, comenta Belén Carracedo, head of Marketing de Ticketplus.

“Estamos en la última etapa de venta y recomendamos a los interesados asegurar sus entradas cuanto antes para no quedarse fuera de esta gran fiesta cervecera”, añade Carracedo.

Un éxito que crece

Bierfest Santiago se ha consolidado como el festival cervecero más importante de la capital, congregando cada año a miles de asistentes que disfrutan de las mejores cervezas nacionales en un ambiente festivo y distendido. La edición 2026 llega con más variedades de cerveza, mejor gastronomía y un cartel musical que hará vibrar al público desde el mediodía hasta el atardecer.

Información del evento:

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.

Horario: Desde las 12:00 horas (acceso hasta las 20:00 horas).

Lugar: Parque Padre Hurtado (Ex Intercomunal), La Reina.

Para los amantes de la cultura cervecera, la gastronomía y la buena música, Bierfest Santiago 2026 se presenta como la oportunidad perfecta para decirle adiós al verano con una experiencia inolvidable en uno de los parques más emblemáticos de la capital.