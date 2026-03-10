Ventas de comida rápida crecen 3% en 2025 impulsadas por más locales y mayor número de transacciones

Las ventas reales del sector de comida de servicio rápido en Chile registraron un crecimiento anual de 2,9% durante el cuarto trimestre de 2025, lo que permitió cerrar el año con un alza acumulada de 3,0%, según el último informe elaborado por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) junto al Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).

El desempeño confirma una expansión moderada del sector, en un contexto económico donde el consumo todavía avanza con cautela. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por un mayor número de transacciones y la apertura de nuevos locales, más que por un incremento en el gasto promedio por compra.

De hecho, el informe muestra que el consumo promedio por boleta alcanzó los $8.208 en el cuarto trimestre, lo que representa una caída real anual de 2,7%, reflejando que los consumidores siguen ajustando su presupuesto en alimentación fuera del hogar.

Un sector que sigue creciendo, pero con mayor competencia

El dinamismo del segmento también ha ido acompañado de una mayor intensidad competitiva. Durante 2025 el número de locales aumentó 7% anual, ampliando la cobertura territorial del rubro, pero generando al mismo tiempo un fenómeno de canibalización entre puntos de venta.

Esto se refleja en el desempeño de los locales equivalentes (same store sales), indicador que mide las ventas de establecimientos que llevan al menos un año operando. En este caso, el sector registró una caída anual de 2,7% en el cuarto trimestre y terminó el año con una contracción acumulada de 0,9%.

En la práctica, el crecimiento de la industria se explica más por expansión física y volumen de operaciones que por una mayor rentabilidad por local.

Este escenario sugiere que el mercado de comida rápida en Chile comienza a transitar hacia una fase de mayor madurez, donde las empresas intensifican estrategias promocionales y optimizan su oferta para sostener la demanda.

Regiones muestran mayor dinamismo que Santiago

El informe también evidencia diferencias territoriales en el desempeño del sector.

Mientras las regiones registraron un crecimiento anual de 6,9% en el cuarto trimestre y cerraron el año con un alza de 10,7%, la Región Metropolitana mostró una expansión mucho más acotada, con un incremento de apenas 0,3% en el último trimestre y una caída anual de 1,8% en 2025.

Parte de este fenómeno se explica por la expansión de cadenas hacia ciudades fuera de la capital, lo que ha permitido ampliar la presencia del formato de comida rápida en nuevos mercados regionales.

Actualmente, las regiones representan el 41% de las ventas del sector, mientras que la Región Metropolitana concentra el 59% restante.

El canal presencial sigue dominando

En cuanto a los canales de venta, el consumo en restaurantes continúa siendo el principal motor del sector.

Durante el cuarto trimestre de 2025:

75,9% de las ventas se realizaron de forma presencial

17,4% a través de plataformas externas de delivery

6,7% mediante canales digitales propios de las cadenas

Las plataformas de reparto, si bien mantienen una participación relevante, se han consolidado más bien como un complemento dentro de la estrategia comercial, sin desplazar el peso del consumo en el local.

Un termómetro del consumo cotidiano

Para Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, el desempeño del sector refleja la capacidad de adaptación del formato frente a cambios en el comportamiento del consumidor.

“El segmento de comida rápida continúa mostrando un crecimiento sostenido en el tiempo, incluso en un contexto donde la economía aún no recupera un ritmo de expansión más dinámico. Esta industria ha demostrado resiliencia y una gran capacidad de adaptación frente a los cambios en los hábitos de consumo”, señaló.

El dirigente agregó que el sector ha sabido innovar en su propuesta de valor, ampliar su cobertura territorial y fortalecer sus estrategias comerciales, consolidando formatos asociados a la rapidez, la conveniencia y la accesibilidad.

En ese sentido, la comida de servicio rápido se mantiene como uno de los termómetros más claros del consumo cotidiano en Chile, donde el crecimiento reciente se explica principalmente por un mayor volumen de operaciones, en un escenario donde los consumidores continúan priorizando alternativas accesibles dentro del gasto en alimentación fuera del hogar.