Tras éxito de pasaporte de cafeterías patrimoniales Valparaíso crea ruta de cafeterías sustentables

El café ha dejado de ser solo una bebida para convertirse en una experiencia cultural y territorial. Y la Región de Valparaiso lo sabe. Durante el 2024, se lanzó una ruta gastronómica de cafeterías patrimoniales con un pasaporte que fue muy exitoso y novedoso para la región, abarcando locales en Valparaiso, Quillota y Putaendo.

Intentando replicar esa idea, la Corporación Regional de Turismo lanzó ahora la Ruta de Cafeterías Sustentables de la Región de Valparaíso, que busca visibilizar proyectos que integran gastronomía, identidad local y prácticas responsables con el entorno.

Para elaborar esta edición, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, se recorrieron distintos proyectos de la región, evaluando no solo la calidad de las preparaciones, sino también el relato detrás de cada iniciativa, su compromiso ambiental y su impacto social.

El resultado es un panorama diverso del desarrollo de la escena cafetera en la Región de Valparaíso, donde el oficio y la sustentabilidad aparecen como ejes centrales.

Cafeterías que integran sostenibilidad y territorio

Entre los espacios incluidos en el recorrido se encuentra “Kombinarte”, una cafetería food truck instalada en la Plaza Simón Bolívar de Valparaíso. El proyecto destaca por su enfoque cercano y por iniciativas como la reutilización de la borra de café para futuros desarrollos de vasos de polipapel o filtros, integrándose a una lógica de economía circular.

En Quillota, la ruta incluye a “Tayson Coffee”, un proyecto dedicado al café de especialidad que trabaja el grano desde su origen hasta la taza, complementando su propuesta con panadería y pastelería de elaboración propia y un vínculo activo con proveedores locales.

Otro de los espacios es “Fruttato Gelato”, ubicado en Olmué, un emprendimiento familiar que combina recetas tradicionales italianas con productos locales y packaging biodegradable.

Espacios que abren la experiencia a la comunidad

El recorrido también incluye proyectos que integran la vida comunitaria dentro de su propuesta. En Concón, “Café Trisquel” elabora su bollería y pastelería en el propio local, ofreciendo además alternativas veganas, sin gluten y sin azúcar, junto a talleres y actividades abiertas a la comunidad.

En el Cerro Concepción de Valparaíso, “Medialuna” destaca por su propuesta de pastelería y cafetería vegana, liderada por una chef formada en Barcelona, que combina café de especialidad con preparaciones como matcha, chai casero y productos de pastelería laminada.

Otro punto del circuito es “La Perla”, ubicado en el Paseo 21 de Mayo, que ofrece productos artesanales elaborados en el propio local y una terraza con vista al puerto.

En Algarrobo, la ruta incluye a “Costa Café” combina café de especialidad con prácticas ambientales como la reutilización de agua, vidrio, cartón y borra de café como abono.

Con nueve años de trayectoria, el proyecto apuesta además por proveedores locales, vasos reutilizables y un espacio pet friendly, reforzando su enfoque sostenible.

Una experiencia que une café y sustentabilidad

Desde la organización destacan que el valor de una cafetería ya no se mide únicamente por la calidad del grano, sino también por la coherencia entre su discurso y sus prácticas.

En ese sentido, la Ruta de Cafeterías Sustentables busca mostrar cómo distintos proyectos de la región están construyendo una escena cafetera que integra oficio, identidad, sustentabilidad y comunidad.

Más que un simple recorrido gastronómico, la iniciativa invita a reflexionar sobre las formas de consumo y el rol que espacios como las cafeterías pueden tener en la vida cultural y social de las ciudades.