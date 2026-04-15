Chile se consolida en la élite de la pizza napolitana: siete locales destacan en 50 Top Pizza 2026

La escena gastronómica chilena vuelve a ganar protagonismo internacional. Este 2026, el prestigioso ranking 50 Top Pizza —elaborado por expertos italianos y considerado una de las principales guías globales del rubro— incorporó a nuevos restaurantes nacionales, entre ellos Brunapoli, que debuta en la lista tras años de trabajo enfocados en la tradición napolitana.

La guía evalúa anualmente a las mejores pizzerías del mundo bajo criterios como la calidad de los ingredientes, la técnica de elaboración, la autenticidad de las masas y la experiencia en el local. Formar parte de este listado no solo implica visibilidad, sino también una validación de excelencia a nivel internacional.

En la edición 50 Top Pizza Latin America 2026, Chile logró posicionar a siete restaurantes dentro del ranking:

N°2 — Allería — Providencia, Chile

N°11 — Raffaella — Las Condes, Chile

N°13 — Brunapoli — Vitacura, Chile

N°28 — ST Giovanni’s — Vitacura, Chile

N°32 — Capri — Lo Barnechea, Chile

N°38 — 400 Pizzería — Providencia, Chile

N°50 — Davvero Pizzeria — Ñuñoa, Chile

El ingreso de Brunapoli se suma a una trayectoria destacada: fue la primera pizzería en Chile en obtener la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organismo con sede en Nápoles que acredita a los locales que cumplen con los estándares de la verdadera pizza napolitana. Este hito la posicionó como uno de los referentes en la introducción y consolidación de este estilo en el país.

El reconocimiento llega, además, en un contexto particularmente favorable. Según un estudio de Cadem publicado en marzo de 2026, la pizza napolitana se ha convertido en la favorita de los chilenos, concentrando un 23% de las preferencias, cifra que asciende al 26% entre las mujeres. El informe también revela que la pizza de rúcula con jamón crudo, pese a ubicarse en el último lugar a nivel general, lidera en el segmento socioeconómico alto con un 15% de las menciones.

Más allá de las cifras, la presencia de múltiples locales nacionales en 50 Top Pizza confirma un fenómeno mayor: la madurez de la escena pizzera en Chile y su capacidad de competir, con identidad propia, en las grandes ligas de la gastronomía mundial.