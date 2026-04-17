El reinado del pollo frito en el mundo y cómo esta comida rápida avanza en Chile

Crujiente por fuera, jugoso por dentro y profundamente adictivo en su simpleza, el pollo frito se ha consolidado como una de las comidas rápidas más consumidas del planeta. Desde las calles del sur de Estados Unidos hasta los distritos urbanos de Asia, este plato ha logrado algo poco común: atravesar culturas, clases sociales y generaciones sin perder identidad.

Su éxito responde a una fórmula simple y directa: accesibilidad, sabor intenso y versatilidad. No requiere ingredientes sofisticados ni técnicas complejas, lo que ha facilitado su expansión tanto en formatos industriales como en versiones artesanales o de autor.

De tradición local a fenómeno global

Aunque su consolidación moderna está ligada a la cultura estadounidense, hoy el pollo frito es un lenguaje gastronómico global. Corea del Sur lo reinventó con glaseados dulces y picantes; Japón lo refinó con el karaage; y América Latina lo integró a su cocina cotidiana. En ese proceso, algunas cadenas fueron clave al estandarizar su consumo y escalarlo internacionalmente, posicionándolo junto a íconos como la hamburguesa y la pizza.

Actualmente, el pollo frito compite entre las categorías más relevantes del fast food, especialmente en Asia y Norteamérica. Su crecimiento se explica, en parte, por cambios en los hábitos de consumo: una mayor preferencia por proteínas como el pollo, su carácter compartible y una percepción —aunque relativa— de ser una opción más liviana que la carne roja.

Chile aún no es tan protagonista

En Chile, la comida rápida tiene una penetración masiva, pero el pollo frito aún no lidera. Según datos de Activa Research (2024), el 85,6% de los chilenos consume fast food, con una frecuencia promedio de 2,7 veces al mes, principalmente durante los fines de semana.

En este escenario, las preferencias se concentran en:

Hamburguesas (47,3%)

Papas fritas (44,6%)

Pizza (43%)

Completos (39%)

Pollo frito (32%)

Más atrás aparecen categorías como el sushi (18%) y los nuggets (18%), lo que refleja un mercado diverso, donde incluso adaptaciones locales de cocinas extranjeras han logrado posicionarse con fuerza. De esta forma, el pollo frito forma parte del consumo habitual, pero aún se sitúa por detrás de las principales categorías del fast food en Chile.

Una categoría en crecimiento

Pese a esa posición, la categoría muestra señales claras de expansión. La aparición de nuevas marcas, la influencia de tendencias internacionales y los cambios en el consumo urbano —especialmente en públicos jóvenes— están impulsando su desarrollo.

En este contexto, la estrategia de KFC funciona como un indicador relevante. La compañía inauguró recientemente en Santiago su primer local modular sostenible, en el sector de Príncipe de Gales, incorporando un sistema de construcción que reduce cerca de un 50% los tiempos de desarrollo —a unos tres meses— y disminuye el impacto ambiental.

El proyecto suma además medidas concretas de eficiencia y sostenibilidad, como iluminación con paneles solares, jardines de bajo consumo hídrico, mobiliario fabricado con materiales reciclados y sistemas de optimización energética en cocina. A nivel de experiencia, incorpora kioscos de autoatención y mejoras en el servicio drive thru.

Más allá de la innovación puntual, KFC proyecta más de 20 nuevas aperturas en Chile hacia 2026, lo que evidencia una apuesta decidida por el crecimiento del pollo frito en el país.

Su evolución parece seguir un patrón ya visto en otros mercados: comienza como alternativa, gana terreno en segmentos urbanos y, progresivamente, se masifica. Así, su crecimiento, respaldado por datos de consumo y expansión de la industria, sugiere que está entrando en una nueva etapa.