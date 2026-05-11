Quinto Rumbo: la nueva cocina porteña que mezcla memoria gastronómica y tradición chilena

En una ciudad donde muchos restaurantes cargan años de historia y clientelas fieles, abrir un nuevo proyecto gastronómico en Valparaíso siempre implica asumir un desafío importante. Más aún cuando el espacio elegido arrastra memoria propia. Ese es el caso de Quinto Rumbo, restaurante ubicado en Pilcomayo 529, Cerro Concepción, que llegó a instalar una nueva mirada culinaria en un lugar históricamente ocupado durante dos décadas por el recordado Alegretto.

La historia de Quinto Rumbo comenzó rápidamente. A mediados de febrero, sus socios vieron el local y en un solo día decidieron tomarlo. El 1 de abril comenzaron las remodelaciones bajo una lógica muy ligada al “hágalo usted mismo”, y el 18 de abril abrieron oficialmente las puertas. Desde entonces, el recibimiento de vecinos y antiguos comensales del sector ha sido inmediato.

Detrás del proyecto están Claudio Porcel, chef y socio fundador; Fresia Porcel, encargada de la administración y hermana de Claudio; y Flavia Domínguez, sommelier y jefa de barra. Claudio y Flavia comparten además una escuela común: su paso por Caperucita y el Lobo, uno de los restaurantes más reconocidos de la ciudad puerto.

Claudio trabajó allí durante cuatro años como jefe de cocina y reconoce que gran parte del estándar de servicio y exigencia que hoy buscan desarrollar en Quinto Rumbo nace de esa experiencia. En especial, destaca la generosidad y constante guía de Leo de la Iglesia, chef y dueño del restaurante incluido en el listado 50 Best Discovery.

Sin embargo, Quinto Rumbo no busca replicar fórmulas. Más bien aparece como una síntesis de viajes, aprendizajes y vivencias personales. Parte importante de esa identidad se construyó durante el año que Claudio vivió en España, donde realizó pasantías en DiverXO e Iván Cerdeño, este último con dos estrellas Michelin. A ello se suma su paso por Perú.

Pero incluso con referencias internacionales, la cocina de Quinto Rumbo siempre vuelve a Chile. Y eso se entiende desde el primer bocado.

La experiencia comienza con unas churrascas recién hechas acompañadas de pebre casero. Un gesto simple, pero profundamente coherente con el relato del restaurante. Claudio cuenta que todas las mañanas, junto a su pareja, prepara churrasquitas para su hijo de un año antes de comenzar el día. Esa escena doméstica y cotidiana termina trasladándose también a la cocina de Quinto Rumbo, donde la técnica convive constantemente con recuerdos, afectos y sabores reconocibles.

Luego llega uno de los platos más representativos de la carta: sus baozi de carne mechada. La preparación nace de una obsesión personal que Claudio desarrolló durante la pandemia por aprender a trabajar estas masas asiáticas, hoy reinterpretadas desde una mirada profundamente chilena.

En su interior, los baos esconden carne mechada y un caldito intenso y sabroso que aporta untuosidad y profundidad a cada bocado. Se complementan con chimichurri y cebollín, elementos que entregan frescura y contraste frente a la intensidad de la carne. La masa, por su parte, destaca por su suavidad y ligereza: delgada, tierna y fácil de comer, logrando un equilibrio que vuelve la experiencia especialmente agradable al paladar.

Las croquetas también aparecen como uno de los puntos altos de la experiencia: cremosas, explosivas y muy bien ejecutadas técnicamente. Parte de la carta, además, puede adaptarse a versiones veganas, manteniendo siempre el foco en el sabor.

La experiencia continúa con uno de los platos más interesantes de Quinto Rumbo: un curry amarillo de jaiba acompañado de arroz chaufa y ensalada chilena. Una preparación que resume muy bien la lógica del restaurante, donde distintas influencias conviven constantemente en un mismo plato sin perder coherencia.

El curry está trabajado de manera precisa, logrando profundidad de sabor y un equilibrio muy bien resuelto entre especias, intensidad y cremosidad. La jaiba aporta identidad marina y conexión local, mientras que el arroz chaufa refleja parte de las influencias que Claudio incorporó durante su paso por Perú. A ello se suma una clásica ensalada chilena, que aterriza la preparación nuevamente al territorio y aporta frescura frente a un plato de sabores más intensos.

El resultado es una preparación exótica, sabrosa y con mucho carácter, donde cada elemento parece dialogar desde lugares distintos, pero construyendo finalmente una propuesta armónica y memorable.

La coctelería también tiene un rol importante dentro de la experiencia. Flavia Domínguez, tras su paso por Viña Vik y Caperucita y el Lobo, lidera la barra del restaurante con una propuesta clásica bien ejecutada y trabajada bajo la asesoría de la bartender porteña Paola Le Blanc. El vino y el servicio aparecen aquí como parte central del recorrido, más que como un simple complemento.

El cierre dulce mantiene la misma lógica lúdica y emocional que atraviesa toda la experiencia en Quinto Rumbo. Primero aparece su flan de leche condensada, una preparación simple en apariencia, cremosa y equilibrada, que conecta inmediatamente con sabores reconocibles y cierta nostalgia casera.

Luego llega uno de los postres más memorables de la carta: su sándwich de algodón de azúcar. Una preparación que juega constantemente con las texturas y los contrastes, donde conviven frutos rojos, elementos crocantes y el helado desarrollado por Nicolás Mieles, quien comienza a posicionarse como uno de los nombres interesantes dentro de la escena heladera porteña.

En el fondo, Quinto Rumbo parece representar algo que hoy Valparaíso necesita: nuevos puntos de encuentro. Cocineros jóvenes que decidieron volver a apostar por la ciudad puerto desde una cocina personal y profundamente conectada con el territorio.